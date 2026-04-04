Ворог атакує Київ безпілотниками: спалахнула пожежа
Зранку 4 квітня російські загарбники знову атакують Київ безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко
У Дарницькому районі, за попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків БпЛА на дах чотириповерхової офісної будівлі виникла пожежа на верхньому поверсі будівлі.
Екстрені служби прямують на місце.
Що передувало
- За даними Повітряних Сил України, у ніч на 3 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні, використавши ракети різних типів та безпілотники. Загалом було зафіксовано 579 засобів повітряного нападу.
- Станом на 14:00 сили ППО знешкодили 541 ціль - 26 ракет та 515 БпЛА різних типів.
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