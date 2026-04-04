Ворог атакує Київ безпілотниками: спалахнула пожежа

Зранку 4 квітня російські загарбники знову атакують Київ безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко

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У Дарницькому районі, за попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків БпЛА на дах чотириповерхової офісної будівлі виникла пожежа на верхньому поверсі будівлі.

Екстрені служби прямують на місце.

Що передувало

За даними Повітряних Сил України, у ніч на 3 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні, використавши ракети різних типів та безпілотники. Загалом було зафіксовано 579 засобів повітряного нападу.

Станом на 14:00 сили ППО знешкодили 541 ціль - 26 ракет та 515 БпЛА різних типів.

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