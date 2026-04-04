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Ворог атакує Київ безпілотниками: спалахнула пожежа

Київ під атакою БпЛА: уламки спричинили пожежу в Дарницькому районі

Зранку 4 квітня російські загарбники знову атакують Київ безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко

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У Дарницькому районі, за попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків БпЛА на дах чотириповерхової офісної будівлі виникла пожежа на верхньому поверсі будівлі.

Екстрені служби прямують на місце.

Що передувало

  • За даними Повітряних Сил України, у ніч на 3 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні, використавши ракети різних типів та безпілотники. Загалом було зафіксовано 579 засобів повітряного нападу.
  • Станом на 14:00 сили ППО знешкодили 541 ціль - 26 ракет та 515 БпЛА різних типів.

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безпілотник БпЛА (6102) Київ (21098) обстріл (35110) Повітряні атаки на Київ (1056)
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