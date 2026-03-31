Одна людина загинула і троє травмовані внаслідок атаки ворожих БпЛА в Полтавській області, - ОВА (оновлено)
Російські окупанти здійснили атаку ударними безпілотниками по території Полтавської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
За попередньою інформацією, у Полтавському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА. Унаслідок цього пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.
Наслідки атаки дронів
Пізніше Дяківнич уточнив, що внаслідок атаки ворожих БпЛА є один загиблий і троє постраждалих. "Двох - госпіталізували, зокрема – одинадцятирічного хлопчика", - написав очільник ОВА у соцмережах.
Росія атакує Україну ударними безпілотниками
Увечері 30 березня Росія продовжує атакувати Україну ударними безпілотниками. О 22:42 повідомлялося про групу БпЛА на Полтавщині курсом на Полтаву, Гадяч та Миргород.
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