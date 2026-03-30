Частина міста Конотоп залишилася без газу після обстрілу РФ
У місті Конотоп Сумської області після вибуху внаслідок російського обстрілу пошкоджено інфраструктуру.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міський голова Артем Семеніхін.
"Маємо пошкодження інфраструктури. Без газу залишилася частина мешканців", – повідомив він.
Деталі обстрілу
За словами мера, вибух у місті пролунав близько 11-ї години.
Наразі уточнюється масштаб пошкоджень і тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.
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