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Новини Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
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Частина міста Конотоп залишилася без газу після обстрілу РФ

Конотоп залишився без газу після обстрілу РФ

У місті Конотоп Сумської області після вибуху внаслідок російського обстрілу пошкоджено інфраструктуру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міський голова Артем Семеніхін.

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"Маємо пошкодження інфраструктури. Без газу залишилася частина мешканців", – повідомив він.

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Деталі обстрілу

За словами мера, вибух у місті пролунав близько 11-ї години.

Наразі уточнюється масштаб пошкоджень і тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

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