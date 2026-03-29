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Новини Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
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Четвертий день об’єкти "Нафтогазу" під ударами: РФ атакувала виробничі активи на Сумщині

Атака на об’єкти Нафтогазу на Сумщині

Російські війська четвертий день поспіль атакують дронами підприємства "Групи Нафтогаз".

Про це повідомляють у компанії, передає Цензор.НЕТ.

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Є пошкодження

Як зазначається, протягом минулої доби під ударом опинилися виробничі активи на Сумщині. Внаслідок атаки зафіксовано суттєві пошкодження, на місці виникла пожежа.

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Без постраждалих

"На щастя, обійшлося без постраждалих. Завдяки злагодженим діям працівників Нафтогазу та підрозділів ДСНС, пожежу вдалося оперативно ліквідувати", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Також читайте: "Нафтогаз" та МЗС надали дипломатам 31 держави інформацію про наслідки атаки РФ на "Дружбу"

Що передувало?

Автор: 

Нафтогаз (4470) обстріл (35018) Сумська область (4871)
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Топ коментарі
+4
ви раділи що пережили цю зиму з газом,водою,теплом....а як на рахунок іншої,переживем???
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29.03.2026 12:32 Відповісти
+4
З оманською Гідрою - ніт...
Потрібні нові рішення, глобальні
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29.03.2026 12:37 Відповісти
+2
у нас міста і села знесень в пил.....люди поніверяються по світу,а у них в мацквабаді свято життя і жодного натяку на війну,смерть і страждання....
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29.03.2026 12:44 Відповісти

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