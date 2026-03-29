Четвертий день об’єкти "Нафтогазу" під ударами: РФ атакувала виробничі активи на Сумщині
Російські війська четвертий день поспіль атакують дронами підприємства "Групи Нафтогаз".
Про це повідомляють у компанії, передає Цензор.НЕТ.
Є пошкодження
Як зазначається, протягом минулої доби під ударом опинилися виробничі активи на Сумщині. Внаслідок атаки зафіксовано суттєві пошкодження, на місці виникла пожежа.
Без постраждалих
"На щастя, обійшлося без постраждалих. Завдяки злагодженим діям працівників Нафтогазу та підрозділів ДСНС, пожежу вдалося оперативно ліквідувати", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
Що передувало?
- 26 березня та вночі 27 березня російські загарбники атакували об’єкт на Полтавщині, який забезпечує видобуток газу. Зазначається, що внаслідок атаки об'єкт зазнав серйозних пошкоджень. Роботу підприємства зупинено.
- 28 березня російські війська знову здійснили масовані атаки на газовидобувні активи Групи "Нафтогаз" у Полтавській області - третю добу поспіль.
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