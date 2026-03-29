Четвертий день об’єкти "Нафтогазу" під ударами: РФ атакувала виробничі активи на Сумщині

Російські війська четвертий день поспіль атакують дронами підприємства "Групи Нафтогаз".

Про це повідомляють у компанії, передає Цензор.НЕТ.

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Є пошкодження

Як зазначається, протягом минулої доби під ударом опинилися виробничі активи на Сумщині. Внаслідок атаки зафіксовано суттєві пошкодження, на місці виникла пожежа.

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Без постраждалих

"На щастя, обійшлося без постраждалих. Завдяки злагодженим діям працівників Нафтогазу та підрозділів ДСНС, пожежу вдалося оперативно ліквідувати", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

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