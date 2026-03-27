Ворог вкотре вдарив по об’єкту газовибутку на Полтавщині, - "Нафтогаз"

26 березня та вночі 27 березня російські загарбники вкотре атакували об’єкт на Полтавщині, який забезпечує видобуток газу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГК "Нафтогаз України".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зазначається, що внаслідок атаки об'єкт зазнав серйозних пошкоджень. Роботу підприємства зупинено.

"Внаслідок атаки виникла пожежа. Дякую підрозділам ДСНС за швидку та професійну реакцію. Лише з початку цього року Росія близько 40 разів атакувала інфраструктуру Групи Нафтогаз", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Удари по об'єктах "Нафтогазу" у 2026 році

У січні 2026 року Росія різко активізувала атаки на український газовий сектор. Уже 27 січня було зафіксовано удар по об’єкту групи Нафтогаз України у західному регіоні країни, що спричинив пожежу та тимчасове припинення роботи. Загалом за перший місяць року відбулося щонайменше 15 цілеспрямованих ударів по газовидобувній та газозберігальній інфраструктурі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські дрони пошкодили споруди та влучили у промисловий об’єкт на Полтавщині, — ОВА

У лютому 2026 року інтенсивність зросла. Протягом місяця російські сили здійснили понад два десятки атак, зокрема по об’єктах у Полтавській області. У ніч на 11 лютого зафіксовано удар безпілотниками по газовій інфраструктурі регіону, що призвів до пошкодження обладнання і пожеж. У середині місяця, 17-18 лютого, відбулися повторні атаки по тій самій галузі, що свідчило про системність дій.

У березні 2026 року удари продовжилися. Зокрема, на початку місяця, 3 березня, російські дрони знову атакували об’єкти газовидобутку на Полтавщині. Станом на кінець березня загальна кількість атак по об’єктах Нафтогаз України перевищила три десятки, що підтверджує цілеспрямовану кампанію зі зриву газовидобутку та створення ризиків для енергосистеми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували промислове підприємство на Полтавщині: без газопостачання понад 5 тис. абонентів