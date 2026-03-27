Враг в очередной раз нанес удар по объекту газодобычи в Полтавской области, - "Нафтогаз"

26 марта и в ночь на 27 марта российские захватчики в очередной раз атаковали объект в Полтавской области, обеспечивающий добычу газа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГК "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что в результате атаки объект получил серьезные повреждения. Работа предприятия остановлена.

"В результате атаки возник пожар. Благодарю подразделения ГСЧС за быструю и профессиональную реакцию. Только с начала этого года Россия около 40 раз атаковала инфраструктуру Группы Нафтогаз", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Удары по объектам "Нафтогаза" в 2026 году

В январе 2026 года Россия резко активизировала атаки на украинский газовый сектор. Уже 27 января был зафиксирован удар по объекту группы "Нафтогаз Украины" в западном регионе страны, что привело к пожару и временной остановке работы. Всего за первый месяц года произошло не менее 15 целенаправленных ударов по газодобывающей и газохранилищной инфраструктуре.

В феврале 2026 года интенсивность возросла. В течение месяца российские силы совершили более двух десятков атак, в частности по объектам в Полтавской области. В ночь на 11 февраля зафиксирован удар беспилотниками по газовой инфраструктуре региона, что привело к повреждению оборудования и пожарам. В середине месяца, 17-18 февраля, произошли повторные атаки по той же отрасли, что свидетельствовало о системности действий.

В марте 2026 года удары продолжились. В частности, в начале месяца, 3 марта, российские дроны снова атаковали объекты газодобычи в Полтавской области. По состоянию на конец марта общее количество атак на объекты "Нафтогаз Украины" превысило три десятка, что подтверждает целенаправленную кампанию по срыву газодобычи и созданию рисков для энергосистемы.

