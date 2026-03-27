Рашисты атаковали промышленное предприятие на Полтавщине: без газоснабжения более 5 тыс. абонентов
Российские оккупанты вновь нанесли удар по промышленному предприятию в Полтавском районе.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Дякивнич, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Из-за повреждения технологического оборудования 5040 абонентов остались без газоснабжения. Все службы работают над ликвидацией последствий атаки. Информации о пострадавших или погибших не поступало", — отметил он.
Что предшествовало?
- 26 марта 2026 года сообщалось, что российские дроны повредили сооружения и попали в промышленный объект в Полтавской области
