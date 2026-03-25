Последствия атаки РФ на Полтавскую область: повреждено более 20 домов, магазинов и учебного заведения. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате российского нападения в Полтавской области повреждены около двадцати частных домов, магазины, учебное заведение и другие объекты.
Об этом сообщил глава ОВА Дякивнич, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
"По уточненной информации, в результате атаки были повреждены 20 частных домов, многоквартирные дома, учебное заведение, 2 магазина, автомобили и вагон с зерном", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших не поступало.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что в Миргородском районе Полтавской области зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поділля16
показать весь комментарий25.03.2026 09:38 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
