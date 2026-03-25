Последствия атаки РФ на Полтавскую область: повреждено более 20 домов, магазинов и учебного заведения. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате российского нападения в Полтавской области повреждены около двадцати частных домов, магазины, учебное заведение и другие объекты.

Об этом сообщил глава ОВА Дякивнич, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"По уточненной информации, в результате атаки были повреждены 20 частных домов, многоквартирные дома, учебное заведение, 2 магазина, автомобили и вагон с зерном", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в Миргородском районе Полтавской области зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры.

Читайте: 121 из 147 выпущенных россиянами БПЛА были сбиты силами ПВО. ИНФОГРАФИКА









