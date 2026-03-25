121 из 147 выпущенных россиянами БПЛА были сбиты силами ПВО. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 25 марта российские оккупанты запустили 147 БПЛА различных типов по территории Украины.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Так, запуски фиксировались с направлений Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Более 80 из них – "шахеды".

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 121 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.



Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА в 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 3 локациях.

В настоящее время атака врага продолжается, в воздушном пространстве находится несколько вражеских БПЛА.

