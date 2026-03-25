121 из 147 выпущенных россиянами БПЛА были сбиты силами ПВО. ИНФОГРАФИКА

Атака шахидов в ночь на 25 марта: что известно?

В ночь на 25 марта российские оккупанты запустили 147 БПЛА различных типов по территории Украины.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Так, запуски фиксировались с направлений Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Более 80 из них – "шахеды".

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 121 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА в 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 3 локациях.

В настоящее время атака врага продолжается, в воздушном пространстве находится несколько вражеских БПЛА.

обстрел (31755) ПВО (3520) Воздушные силы (2985)
Якщо би той не відправив сотні військових спеціалістів по ппо на чужу війну,то збили би,напр.140,а не 121 рос.бпла.
Один герань("шахед")-90 кг бойової частини, навіть одне влучання його несе велику руйнацію,тим більше,їх запускають касапи щодня.
25.03.2026 08:48 Ответить
А Вам не спадало на думку, що надаючи допомогу близькосхідним країнам нашими фахівцями, технологіями та безпілотниками, Україна розраховує ,що таким чином, ППО цих країн зможе менше застосовувати ракети "Петріот", які вони закуповують у США? І завдяки цьому, Європа зможе закуповувати ці "зекономлені" дефіцитні ракети для України?
Крім того, це чудова реклама для українських технологій, а отже, і чудрва можливість для укладання дуже вигідних контрактів - адже держави Близького Сходу, як правило, дуже багаті.
Чи в методичці про це ані слова? Мабуть, вже все таки застаріла...
25.03.2026 10:17 Ответить
Я звісно не експерт, і не хочу знецінювати працю хлопців та дівчат ЗСУ, але ці шахеди від кордону (пунктів запуску) пролітають сотні та тисячі кілометрів до своїх цілей. Невже їх запуски та маршрути не бачить наше ППО? Невже не можна збивати в степах, або над річками. Бо я з свого вікна бачу, як працює ППО вже на околиці міста, або в середмісті.
25.03.2026 09:31 Ответить
Ппо не бачить ціль що летить майже над землею.
25.03.2026 09:44 Ответить
В другій світовій в ППО, були слухачі неба, які прослуховували акустику при допомозі стетоскопів під'єднаних до грамафонних труб. На початку війні сотні мобільних телефонів були прикручені на стовпах та деревах, та в реальному часі транслювали укустику і відео!
25.03.2026 10:15 Ответить
 
 