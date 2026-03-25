Зеленский встретился с министром обороны Латвии: обсудили ПВО и военную поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства написал в своем официальном Telegram-канале.

В ходе переговоров стороны обсудили текущую ситуацию на фронте и непрекращающиеся атаки России на территории Украины. Зеленский подчеркнул важность дальнейшей международной поддержки и укрепления обороноспособности страны.

ПВО и военная помощь: ключевые темы встречи

"Встретился с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом. Очень важно, что в эти дни, как и на протяжении всех лет российской агрессии, Латвия с нами. Проинформировал о ситуации в Украине и российских атаках, которые постоянно продолжаются. Именно поэтому важно продолжать поддержку Украины, усиливать ПВО и увеличивать наши совместные возможности для защиты людей", — отметил Зеленский.

Также сообщается, что Латвия продолжает расширять сотрудничество с Украиной в оборонной сфере. В частности, был подписан меморандум о взаимопонимании с украинскими деловыми и оборонными организациями.

Кроме того, во время встречи с министром обороны Украины Михаилом Федоровым латвийская сторона подтвердила намерение передать Украине дополнительные боевые разведывательные гусеничные бронетранспортеры CVR(T).

