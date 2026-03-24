Зеленський зустрівся з міністром оборони Латвії: обговорили ППО та військову підтримку
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом у Києві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава держави написав у своєму офіційному Телеграм-каналі.
Під час переговорів сторони обговорили поточну ситуацію на фронті та безперервні атаки Росії по території України. Зеленський наголосив на важливості подальшої міжнародної підтримки та зміцнення обороноздатності країни.
ППО та військова допомога: ключові теми зустрічі
"Зустрівся з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом. Дуже важливо, що в ці дні, як і протягом усіх років російської агресії, Латвія з нами. Поінформував про ситуацію в Україні та російські атаки, які постійно тривають. Саме тому важливо продовжувати підтримку України, посилювати ППО та збільшувати наші спільні можливості для захисту людей", — зазначив Зеленський.
Також повідомляється, що Латвія продовжує розширювати співпрацю з Україною в оборонній сфері. Зокрема, було підписано меморандум про взаєморозуміння з українськими діловими та оборонними організаціями.
Окрім цього, під час зустрічі з міністром оборони України Михайлом Федоровим латвійська сторона підтвердила намір передати Україні додаткові бойові розвідувальні гусеничні бронетранспортери CVR(T).
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