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Новини Допомога Україні від Латвії
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Зеленський зустрівся з міністром оборони Латвії: обговорили ППО та військову підтримку

Зустріч Зеленського з міністром оборони Латвії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом у Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава держави написав у своєму офіційному Телеграм-каналі.

Під час переговорів сторони обговорили поточну ситуацію на фронті та безперервні атаки Росії по території України. Зеленський наголосив на важливості подальшої міжнародної підтримки та зміцнення обороноздатності країни.

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ППО та військова допомога: ключові теми зустрічі

"Зустрівся з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом. Дуже важливо, що в ці дні, як і протягом усіх років російської агресії, Латвія з нами. Поінформував про ситуацію в Україні та російські атаки, які постійно тривають. Саме тому важливо продовжувати підтримку України, посилювати ППО та збільшувати наші спільні можливості для захисту людей", — зазначив Зеленський.

Також повідомляється, що Латвія продовжує розширювати співпрацю з Україною в оборонній сфері. Зокрема, було підписано меморандум про взаєморозуміння з українськими діловими та оборонними організаціями.

Окрім цього, під час зустрічі з міністром оборони України Михайлом Федоровим латвійська сторона підтвердила намір передати Україні додаткові бойові розвідувальні гусеничні бронетранспортери CVR(T).

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