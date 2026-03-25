121 із 147 випущених росіянами БпЛА знешкодили сили ППО. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 25 березня російські окупанти випустили 147 БпЛА різних типів по УКраїні.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, пуски фіксувалися із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Понад 80 із них – "шахеди".

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Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 121 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.



Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Наразі атака ворога триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

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