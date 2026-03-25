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121 із 147 випущених росіянами БпЛА знешкодили сили ППО. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 25 березня російські окупанти випустили 147 БпЛА різних типів по УКраїні.
Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, пуски фіксувалися із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Понад 80 із них – "шахеди".
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 121 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Наразі атака ворога триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
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Один герань("шахед")-90 кг бойової частини, навіть одне влучання його несе велику руйнацію,тим більше,їх запускають касапи щодня.