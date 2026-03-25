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Новини Результат роботи ППО
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121 із 147 випущених росіянами БпЛА знешкодили сили ППО. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів в ніч на 25 березня: що відомо?

У ніч на 25 березня російські окупанти випустили 147 БпЛА різних типів по УКраїні.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, пуски фіксувалися із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Понад 80 із них – "шахеди".

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Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 121 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Наразі атака ворога триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

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Атака шахедів в ніч на 25 березня: що відомо?

Автор: 

обстріл (34786) ППО (4229) Повітряні сили (3513)
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Топ коментарі
+6
Якщо би той не відправив сотні військових спеціалістів по ппо на чужу війну,то збили би,напр.140,а не 121 рос.бпла.
Один герань("шахед")-90 кг бойової частини, навіть одне влучання його несе велику руйнацію,тим більше,їх запускають касапи щодня.
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25.03.2026 08:48 Відповісти
+2
Я звісно не експерт, і не хочу знецінювати працю хлопців та дівчат ЗСУ, але ці шахеди від кордону (пунктів запуску) пролітають сотні та тисячі кілометрів до своїх цілей. Невже їх запуски та маршрути не бачить наше ППО? Невже не можна збивати в степах, або над річками. Бо я з свого вікна бачу, як працює ППО вже на околиці міста, або в середмісті.
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25.03.2026 09:31 Відповісти

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