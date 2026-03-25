Наслідки атаки РФ на Полтавщину: пошкоджено понад 20 будинків, магазини та освітній заклад. ФОТОрепортаж

Внаслідок російської атаки на Полтавщині пошкоджено два десятки приватних будинків, магазини, освітній заклад та інші об'єкти.

Про це повідомив глава ОВА Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"За уточненою інформацією, унаслідок атаки було пошкоджено 20 приватних будинків, багатоквартирні будинки, освітній заклад, 2 магазини, автівки та вагон із зерном", - йдеться в повідомленні.

Інформації щодо травмованих не надходило.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що у Миргородському районі Полтавщини зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури.

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