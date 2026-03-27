Рашисти атакували промислове підприємство на Полтавщині: без газопостачання понад 5 тис. абонентів

Російські окупанти знову вдарили по промисловому підприємству в Полтавському районі.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Через пошкодження технологічного обладнання 5040 абонентів залишилися без газопостачання. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Інформації про травмованих чи загиблих не надходило", - зазначив він.

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Що передувало?

26 березня 2026 року повідомлялось, що російські дрони пошкодили споруди та влучили у промисловий об’єкт на Полтавщині.

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