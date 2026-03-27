Рашисти атакували промислове підприємство на Полтавщині: без газопостачання понад 5 тис. абонентів
Російські окупанти знову вдарили по промисловому підприємству в Полтавському районі.
Про це повідомив глава ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Через пошкодження технологічного обладнання 5040 абонентів залишилися без газопостачання. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Інформації про травмованих чи загиблих не надходило", - зазначив він.
Що передувало?
- 26 березня 2026 року повідомлялось, що російські дрони пошкодили споруди та влучили у промисловий об’єкт на Полтавщині.
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