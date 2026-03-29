Четвертый день объекты "Нафтогаза" - под ударами: РФ атаковала производственные активы на Сумщине

Российские войска четвертый день подряд атакуют дронами предприятия "Группы Нафтогаз".

Об этом сообщают в компании, передает Цензор.НЕТ.

Есть повреждения

Как отмечается, за прошедшие сутки под ударом оказались производственные активы в Сумской области. В результате атаки зафиксированы существенные повреждения, на месте возник пожар.

Без пострадавших

"К счастью, обошлось без пострадавших. Благодаря слаженным действиям сотрудников "Нафтогаза" и подразделений ГСЧС пожар удалось оперативно ликвидировать", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Что предшествовало?