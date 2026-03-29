Четвертый день объекты "Нафтогаза" - под ударами: РФ атаковала производственные активы на Сумщине

Атака на объекты "Нафтогаза" в Сумской области

Российские войска четвертый день подряд атакуют дронами предприятия "Группы Нафтогаз".

Об этом сообщают в компании, передает Цензор.НЕТ.

Есть повреждения

Как отмечается, за прошедшие сутки под ударом оказались производственные активы в Сумской области. В результате атаки зафиксированы существенные повреждения, на месте возник пожар.

Читайте также: Россия наносит удары по инфраструктуре для транспортировки нефти на юге, повреждена нефтеперекачивающая станция, – "Нафтогаз"

Без пострадавших

"К счастью, обошлось без пострадавших. Благодаря слаженным действиям сотрудников "Нафтогаза" и подразделений ГСЧС пожар удалось оперативно ликвидировать", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Читайте также: "Нафтогаз" и МИД предоставили дипломатам 31 государства информацию о последствиях атаки РФ на "Дружбу"

Что предшествовало?

+4
З оманською Гідрою - ніт...
Потрібні нові рішення, глобальні
29.03.2026 12:37 Ответить
+3
ви раділи що пережили цю зиму з газом,водою,теплом....а як на рахунок іншої,переживем???
29.03.2026 12:32 Ответить
+1
Моксєлі завжди роблять "атвєтку" за нпз і інші великі активи...
Чи дозволе панство запитати : А деж наша отвєтка за постійне руйнування підприємств, портів, трубопроводів, електростанцій, вокзалів...
29.03.2026 12:36 Ответить
ви раділи що пережили цю зиму з газом,водою,теплом....а як на рахунок іншої,переживем???
29.03.2026 12:32 Ответить
З оманською Гідрою - ніт...
Потрібні нові рішення, глобальні
29.03.2026 12:37 Ответить
Треба щоб ЛОМ*и і опозиція вголос кричали - запасайтеся дровами, гасовими грілками/спиртовими тощо, консервами, крупами, стрниками!!! Хто в квартирі обов'язково шукайте варіанти сільскої хати з працюючою пічкою та в глибокому тилу . ( Шукати через знайомих так і просто покинуті будинки в селі)

* Лідери суспільної думки
29.03.2026 12:41 Ответить
*опозиція???а це хто і як вона виглядає??
29.03.2026 12:45 Ответить
у більшості населення вже нема грошей.....це щира правда сьогодення,нас всі роки стригли і забирали засоби заробітку,єдине доступне вирощувати самим,але ж є питання землі та досвіду.....
29.03.2026 12:48 Ответить
питання риторичне - а хто ж нам лікарь?
29.03.2026 13:57 Ответить
Моксєлі завжди роблять "атвєтку" за нпз і інші великі активи...
Чи дозволе панство запитати : А деж наша отвєтка за постійне руйнування підприємств, портів, трубопроводів, електростанцій, вокзалів...
29.03.2026 12:36 Ответить
у нас міста і села знесень в пил.....люди поніверяються по світу,а у них в мацквабаді свято життя і жодного натяку на війну,смерть і страждання....
29.03.2026 12:44 Ответить
не применшуй досягнення ЗСУ.
Срані європейські літори на атветку від України давали лише 3 неділі і гнилі каски.
А далі перелякані думали атветку самі давати.
А тут на п'ятому році летить атветка і немала. Ще не вечір. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ.
29.03.2026 14:06 Ответить
А куди по газовій структурі москалів можуть добити ЗСУ?Може не варто чекати чуда,а як і вони ,розносити їм те ж саме?Чому реакція на москальські атаки завжди ,а не власна ініціатива?(((
29.03.2026 13:20 Ответить
Тримаю кулаки й чекаю дня (чи ночі),коли вже настане черга Ямальського хреста! Це буде страйк! 👌
29.03.2026 13:53 Ответить
 
 