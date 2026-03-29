Четвертый день объекты "Нафтогаза" - под ударами: РФ атаковала производственные активы на Сумщине
Российские войска четвертый день подряд атакуют дронами предприятия "Группы Нафтогаз".
Об этом сообщают в компании, передает Цензор.НЕТ.
Есть повреждения
Как отмечается, за прошедшие сутки под ударом оказались производственные активы в Сумской области. В результате атаки зафиксированы существенные повреждения, на месте возник пожар.
Без пострадавших
"К счастью, обошлось без пострадавших. Благодаря слаженным действиям сотрудников "Нафтогаза" и подразделений ГСЧС пожар удалось оперативно ликвидировать", - отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
Что предшествовало?
- 26 марта и ночью 27 марта российские захватчики атаковали объект в Полтавской области, который обеспечивает добычу газа. Отмечается, что в результате атаки объект получил серьезные повреждения. Работа предприятия остановлена.
- 28 марта российские войска вновь совершили массированные атаки на газодобывающие активы Группы "Нафтогаз" в Полтавской области - третьи сутки подряд.
Потрібні нові рішення, глобальні
* Лідери суспільної думки
Чи дозволе панство запитати : А деж наша отвєтка за постійне руйнування підприємств, портів, трубопроводів, електростанцій, вокзалів...
Срані європейські літори на атветку від України давали лише 3 неділі і гнилі каски.
А далі перелякані думали атветку самі давати.
А тут на п'ятому році летить атветка і немала. Ще не вечір. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ.