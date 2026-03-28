Третю добу поспіль ворог атакує об’єкти "Нафтогазу" на Полтавщині: загинув працівник

Російські війська вже третю добу поспіль здійснюють масовані атаки на газовидобувні активи Групи "Нафтогаз" у Полтавській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у компанії.

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Вночі та вранці 28 березня ворог атакував дронами щонайменше три виробничі об’єкти. Під ударами опинилися підприємства, задіяні у видобутку газу.

"На жаль, під час однієї з атак росіяни вбили нашого колегу - 55-річного Романа Чмихуна, оператора технологічних установок. Глибокі співчуття рідним, близьким та всьому колективу. Це вже друга болюча втрата для нас лише цього тижня", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Ліквідація наслідків

На місцях влучань працюють екстрені служби. Роботу пошкодженого обладнання зупинено, тривають роботи з ліквідації наслідків атак.

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Що передувало?

Російські загарбники протягом тижня декілька разів атакували Полтавщину.

23 березня зафіксовано падіння ворожих БпЛА та їхніх уламків у Кременчуцькому, Полтавському та Миргородському районах. Зокрема у Миргородському районі пошкоджено скління вікон та оздоблення стін недіючого освітнього закладу та житлового будинку. Також пошкоджено автомобіль. У Полтавському районі безпілотник впав на відкритій місцевості. Відбулося загоряння сухої трави, яке було оперативно ліквідовано підрозділами ДСНС. У Кременчуцькому районі – без наслідків. Минулося без постраждалих.

У ніч проти 24 березня російські загарбники знову масовано атакували Полтавщину. Є загиблі та постраждалі, зафіксовано пошкодження житлових будинків та готелю. Унаслідок ворожого удару зафіксовано прямі влучання та падіння уламків ворожих ракет та БпЛА на 4 локаціях. За інформацією прокуратури, двоє людей загинули, травми різного ступеня дістали 12 людей, серед яких п'ятирічна дитина. У місті Полтаві та Полтавському районі пошкоджено 9-поверхівку, приватні житлові будинки, покрівлю готелю та виробничі будівлі непрацюючого підприємства.

Вночі 25 березня голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив про черговий удар окупантів по території області. Внаслідок падіння ворожих безпілотників у Миргородському районі зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури. Зокрема, пошкоджень зазнали житлові будинки мешканців та господарчі споруди на прилеглих територіях. Зранку стало відомо, що внаслідок російської атаки пошкоджено два десятки приватних будинків, магазини, освітній заклад та інші об'єкти.

26 березня та вночі 27 березня російські загарбники вкотре атакували об’єкт на Полтавщині, який забезпечує видобуток газу. Зазначається, що внаслідок атаки об'єкт зазнав серйозних пошкоджень. Роботу підприємства зупинено.

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