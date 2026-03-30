Новости Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
Часть города Конотоп осталась без газа после обстрела РФ

Конотоп остался без газа после обстрела РФ

В городе Конотоп Сумской области в результате взрыва, вызванного российским обстрелом, повреждена инфраструктура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил городской голова Артем Семенихин.

"Имеем повреждения инфраструктуры. Без газа осталась часть жителей", – сообщил он.

Детали обстрела

По словам мэра, взрыв в городе прогремел около 11 часов.

В настоящее время уточняется масштаб повреждений и продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Конотоп (144) обстрел (31835) повреждение (171) Полтавская область (1354)
ваві зараз не до обстрілів Конотопа,він Осмурзьку протоку звільняє....
