Часть города Конотоп осталась без газа после обстрела РФ

В городе Конотоп Сумской области в результате взрыва, вызванного российским обстрелом, повреждена инфраструктура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил городской голова Артем Семенихин.

"Имеем повреждения инфраструктуры. Без газа осталась часть жителей", – сообщил он.

Детали обстрела

По словам мэра, взрыв в городе прогремел около 11 часов.

В настоящее время уточняется масштаб повреждений и продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

