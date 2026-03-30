Часть города Конотоп осталась без газа после обстрела РФ
В городе Конотоп Сумской области в результате взрыва, вызванного российским обстрелом, повреждена инфраструктура.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил городской голова Артем Семенихин.
"Имеем повреждения инфраструктуры. Без газа осталась часть жителей", – сообщил он.
Детали обстрела
По словам мэра, взрыв в городе прогремел около 11 часов.
В настоящее время уточняется масштаб повреждений и продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль