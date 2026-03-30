Новости
Российские дроны атаковали Полтавщину: есть раненый и разрушения

Атака дронов на Полтавскую область 30 марта

Российские оккупанты нанесли удар беспилотниками по территории Полтавщины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

По предварительной информации, в Полтавском районе зафиксировано падение обломков вражеского БПЛА. Вследствие этого поврежден многоквартирный жилой дом.

Последствия атаки дронов

Вследствие инцидента один человек получил травмы. Ему оказывается необходимая помощь. В то же время данные о масштабах разрушений и других возможных пострадавших уточняются.

Местные власти призывают жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время угрозы новых атак.

Россия атакует Украину ударными беспилотниками

Вечером 30 марта Россия продолжает атаковать Украину ударными беспилотниками. В 22:42 сообщалось о группе БПЛА в Полтавской области, направляющихся на Полтаву, Гадяч и Миргород.

Парламент Ізраїлю (Кнесет) 30 березня офіційно ухвалив закон, що запроваджує смертну кару як стандартну міру покарання для палестинців, визнаних військовими судами винними у вчиненні нападів із летальними наслідками. Може і нам ввести для кацапських терористів та окупантів і не перейматися "християнським гуманізмом". Євреї хочуть палестинських терористів вішати через 90 днів після винесення вироку. Садюги. Ми ж можемо гуманно приспати як цуциків.
