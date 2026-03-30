Российские дроны атаковали Полтавщину: есть раненый и разрушения
Российские оккупанты нанесли удар беспилотниками по территории Полтавщины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.
По предварительной информации, в Полтавском районе зафиксировано падение обломков вражеского БПЛА. Вследствие этого поврежден многоквартирный жилой дом.
Последствия атаки дронов
Вследствие инцидента один человек получил травмы. Ему оказывается необходимая помощь. В то же время данные о масштабах разрушений и других возможных пострадавших уточняются.
Местные власти призывают жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время угрозы новых атак.
Россия атакует Украину ударными беспилотниками
Вечером 30 марта Россия продолжает атаковать Украину ударными беспилотниками. В 22:42 сообщалось о группе БПЛА в Полтавской области, направляющихся на Полтаву, Гадяч и Миргород.
