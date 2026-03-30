Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Российские войска продолжают наносить удары по территории Украины с использованием ударных беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 18:42 - Сообщалось о БПЛА из Киевской области курсом на Брусилов.

В 18:44 — БПЛА в Сумской области, курс на Черниговскую область (Батурин).

В 19:11 — БПЛА в Житомирской области, курс на Бердичев.

Обновленная информация

В 20:10 – Воздушные силы сообщают о движении БпЛА:

С акватории Черного моря, курсом на Южное.

С Одесской области, курсом на Виннитчину.

На юге Черниговской области, курсом на Киевщину.

На юге Сумской области, курсом на Полтавщину.

Мимо Белополья на Сумщине, курс западный.

На востоке Николаева, курс северный.

На севере Харьковщины постоянно меняет направление движения.

Находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Глуховской громаде в Сумской области, вследствие чего 11 человек получили ранения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский дрон-перехватчик уничтожил российский "шахид" в воздухе. ВИДЕО