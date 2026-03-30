Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)
Российские войска продолжают наносить удары по территории Украины с использованием ударных беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 18:42 - Сообщалось о БПЛА из Киевской области курсом на Брусилов.
В 18:44 — БПЛА в Сумской области, курс на Черниговскую область (Батурин).
В 19:11 — БПЛА в Житомирской области, курс на Бердичев.
Обновленная информация
В 20:10 – Воздушные силы сообщают о движении БпЛА:
- С акватории Черного моря, курсом на Южное.
- С Одесской области, курсом на Виннитчину.
- На юге Черниговской области, курсом на Киевщину.
- На юге Сумской области, курсом на Полтавщину.
- Мимо Белополья на Сумщине, курс западный.
- На востоке Николаева, курс северный.
- На севере Харьковщины постоянно меняет направление движения.
Находитесь в безопасных местах!
- Ранее мы сообщали, что российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Глуховской громаде в Сумской области, вследствие чего 11 человек получили ранения.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яр Холодний
показать весь комментарий30.03.2026 19:49 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Огусто
показать весь комментарий30.03.2026 19:53 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Яр Холодний
показать весь комментарий30.03.2026 20:07 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль