Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Атака "Шахедов" 30 марта

Российские войска продолжают наносить удары по территории Украины с использованием ударных беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 18:42 - Сообщалось о БПЛА из Киевской области курсом на Брусилов.

В 18:44 — БПЛА в Сумской области, курс на Черниговскую область (Батурин).

В 19:11 — БПЛА в Житомирской области, курс на Бердичев.

Обновленная информация

В 20:10 – Воздушные силы сообщают о движении БпЛА:

  • С акватории Черного моря, курсом на Южное.
  • С Одесской области, курсом на Виннитчину.
  • На юге Черниговской области, курсом на Киевщину.
  • На юге Сумской области, курсом на Полтавщину.
  • Мимо Белополья на Сумщине, курс западный.
  • На востоке Николаева, курс северный.
  • На севере Харьковщины постоянно меняет направление движения.

Находитесь в безопасных местах!

Сьогодні, цілий день, фактично, не виключається "повітряна тривога"... Люди вже, майже не реагують... Стараються лише, не збираться великими групами...
30.03.2026 19:49 Ответить
А на підприємствах строго треба в укриття йти. Один ремзавод нехтував цим і прилетіло; одному ноги відірвало, багатьох побило. Зараз ховаються.
30.03.2026 19:53 Ответить
А я про що написав? Підприємство саме по собі - "ціль". Тобто - "об'єкт підвищеної небезпеки"... А ще й люди, зібрані в тісну групу...
30.03.2026 20:07 Ответить
 
 