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Новини
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Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Атака Шахедів 30 березня

Російські війська й надалі здійснюють атаки на територію України із застосуванням ударних безпілотників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Рух ворожих дронів

О 18:42 - Повідомлялося про БпЛА з Київщини курсом на Брусилів.

О 18:44 - БпЛА на Сумщині, курс Чернігівщина (Батурин).

О 19:11 - БпЛА на Житомирщині, курс на Бердичів.

Оновлена інформація

О 20:10 - Повітряні сили повідомляють про рух БпЛА:

  • З акваторії Чорного моря, курсом на Південне.
  • З Одещини, курсом на Вінниччину.
  • На півдні Чернігівщини, курсом на Київщину.
  • На півдні Сумщини, курсом на Полтавщину.
  • Повз Білопілля на Сумщині, курс західний.
  • На сході Миколаївщини, курс північний.
  • На півночі Харківщини, постійно змінює напрямок руху.

Оновлена інформація

О 20:46 -  БпЛА в напрямку м.Суми.

О 21:05 - БпЛА на Микоївщині, курс на північ та БпЛА на Одещині, повз н.п. Роздільна курс північно-західний.

О 21:18 -  Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 21:53 - БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.

О 21:57 - БпЛА на м.Харків з півночі.

Оновлена інформація

О 21:58 - Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К.

О 22:02 - Швидкісна ціль на Житомирщині.

О 22:16 - БпЛА з акваторії Чорного моря на Миколаївщину (Очаків).

О 22:17 - БпЛА на м.Запоріжжя з півдня.

Оновлена інформація

О 22:22 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі.

О 22:23 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на півночі Сумщини.

О 22:24 - Відбій повітряної тривоги. 

О 22:25 - БпЛА з Сумщини на Полтавщину.

Оновлена інформація

О 22:42 - Група БпЛА на Полтавщині, курс на Полтаву, Гадяч,Миргород

О 22:43 - БпЛА на м.Запоріжжя зі сходу.

О 22:44 - Харків: БпЛА з півночі.

О 22:47 - Група БпЛА на півночі Сумщини, курс на Чернігівщину.

Оновлена інформація

О 23:04 - БпЛА з акваторії Чорного моря на Миколаївщину\Одещину.

О 23:06 - БпЛА на Миколаївщині, курс на Одещину (Березівка).

О 23:52 - Група БпЛА на м.Запоріжжя.

Оновлена інформація

О 00:11 - БпЛА на заході Чернігівщини, курс південний, а також БпЛА курсом на Чернігів зі сходу.

О 00:28 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

О 00:29 - БпЛА на півночі Одещини, курс Вінниччина.

О 00:30 - БпЛА на сході Житомирщини, курс Коростень/Малин.

Оновлена інформація

О 00:55 - Повітряні сили повідомляють: 

  • БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Очаків.
  • БпЛА курсом на Житомир з півночі.
  • БпЛА курсом на Кривий Ріг з півдня.
  • БпЛА на Харків з півночі.

О 01:17 - БпЛА на Житомир з півночі.

О 01:34 - БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Миколаївщину.

О 01:45 - БпЛА з акваторії Чорного моря курс на Одесу.

О 01:56 - БпЛА на Миколаїв з півдня.

Перебувайте у безпечних місцях!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український дрон-перехоплювач знищив російський "шахед" у повітрі. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник БпЛА (6100) обстріл (35056) атака (1794) Шахед (2320)
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Топ коментарі
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30.03.2026 21:25 Відповісти
+6
Я став спокійним, остаточно, коли у бкрезні 2022 року, повз моє вухо, прохурчав осколок снаряда, посланого "асвабадителями". Підняв у руки - долоню обпік. Рівно 58 грамів.. Потрапив-би, в голову - убив-би... Бережу... Лежить...
"Ми, українці - мирні люди... Не любимо, коли нас зачіпають... Коли нас зачіпають - ми трохи боїмося... Але, коли нас сильно зачіпають - ми перестаємо бояться... А коли ми перестаємо бояться - починають бояться ті, хто на нас напав...".
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30.03.2026 21:42 Відповісти
+5
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30.03.2026 21:31 Відповісти

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