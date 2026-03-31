Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)

Російські війська й надалі здійснюють атаки на територію України із застосуванням ударних безпілотників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Рух ворожих дронів

О 18:42 - Повідомлялося про БпЛА з Київщини курсом на Брусилів.

О 18:44 - БпЛА на Сумщині, курс Чернігівщина (Батурин).

О 19:11 - БпЛА на Житомирщині, курс на Бердичів.

Оновлена інформація

О 20:10 - Повітряні сили повідомляють про рух БпЛА:

З акваторії Чорного моря, курсом на Південне.

З Одещини, курсом на Вінниччину.

На півдні Чернігівщини, курсом на Київщину.

На півдні Сумщини, курсом на Полтавщину.

Повз Білопілля на Сумщині, курс західний.

На сході Миколаївщини, курс північний.

На півночі Харківщини, постійно змінює напрямок руху.

Оновлена інформація

О 20:46 - БпЛА в напрямку м.Суми.

О 21:05 - БпЛА на Микоївщині, курс на північ та БпЛА на Одещині, повз н.п. Роздільна курс північно-західний.

О 21:18 - Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 21:53 - БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.

О 21:57 - БпЛА на м.Харків з півночі.

Оновлена інформація

О 21:58 - Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К.

О 22:02 - Швидкісна ціль на Житомирщині.

О 22:16 - БпЛА з акваторії Чорного моря на Миколаївщину (Очаків).

О 22:17 - БпЛА на м.Запоріжжя з півдня.

Оновлена інформація

О 22:22 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі.

О 22:23 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на півночі Сумщини.

О 22:24 - Відбій повітряної тривоги.

О 22:25 - БпЛА з Сумщини на Полтавщину.

Оновлена інформація

О 22:42 - Група БпЛА на Полтавщині, курс на Полтаву, Гадяч,Миргород

О 22:43 - БпЛА на м.Запоріжжя зі сходу.

О 22:44 - Харків: БпЛА з півночі.

О 22:47 - Група БпЛА на півночі Сумщини, курс на Чернігівщину.

Оновлена інформація

О 23:04 - БпЛА з акваторії Чорного моря на Миколаївщину\Одещину.

О 23:06 - БпЛА на Миколаївщині, курс на Одещину (Березівка).

О 23:52 - Група БпЛА на м.Запоріжжя.

Оновлена інформація

О 00:11 - БпЛА на заході Чернігівщини, курс південний, а також БпЛА курсом на Чернігів зі сходу.

О 00:28 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.

О 00:29 - БпЛА на півночі Одещини, курс Вінниччина.

О 00:30 - БпЛА на сході Житомирщини, курс Коростень/Малин.

Оновлена інформація

О 00:55 - Повітряні сили повідомляють:

БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Очаків.

БпЛА курсом на Житомир з півночі.

БпЛА курсом на Кривий Ріг з півдня.

БпЛА на Харків з півночі.

О 01:17 - БпЛА на Житомир з півночі.

О 01:34 - БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Миколаївщину.

О 01:45 - БпЛА з акваторії Чорного моря курс на Одесу.

О 01:56 - БпЛА на Миколаїв з півдня.

Перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Глухівській громаді в Сумській області унаслідок чого 11 людей зазнали поранень.

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