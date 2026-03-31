Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили (оновлено)
Російські війська й надалі здійснюють атаки на територію України із застосуванням ударних безпілотників.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 18:42 - Повідомлялося про БпЛА з Київщини курсом на Брусилів.
О 18:44 - БпЛА на Сумщині, курс Чернігівщина (Батурин).
О 19:11 - БпЛА на Житомирщині, курс на Бердичів.
Оновлена інформація
О 20:10 - Повітряні сили повідомляють про рух БпЛА:
- З акваторії Чорного моря, курсом на Південне.
- З Одещини, курсом на Вінниччину.
- На півдні Чернігівщини, курсом на Київщину.
- На півдні Сумщини, курсом на Полтавщину.
- Повз Білопілля на Сумщині, курс західний.
- На сході Миколаївщини, курс північний.
- На півночі Харківщини, постійно змінює напрямок руху.
Оновлена інформація
О 20:46 - БпЛА в напрямку м.Суми.
О 21:05 - БпЛА на Микоївщині, курс на північ та БпЛА на Одещині, повз н.п. Роздільна курс північно-західний.
О 21:18 - Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
О 21:53 - БпЛА на Сумщині, курс південно-західний.
О 21:57 - БпЛА на м.Харків з півночі.
Оновлена інформація
О 21:58 - Вся Україна - ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К.
О 22:02 - Швидкісна ціль на Житомирщині.
О 22:16 - БпЛА з акваторії Чорного моря на Миколаївщину (Очаків).
О 22:17 - БпЛА на м.Запоріжжя з півдня.
Оновлена інформація
О 22:22 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі.
О 22:23 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на півночі Сумщини.
О 22:24 - Відбій повітряної тривоги.
О 22:25 - БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
Оновлена інформація
О 22:42 - Група БпЛА на Полтавщині, курс на Полтаву, Гадяч,Миргород
О 22:43 - БпЛА на м.Запоріжжя зі сходу.
О 22:44 - Харків: БпЛА з півночі.
О 22:47 - Група БпЛА на півночі Сумщини, курс на Чернігівщину.
Оновлена інформація
О 23:04 - БпЛА з акваторії Чорного моря на Миколаївщину\Одещину.
О 23:06 - БпЛА на Миколаївщині, курс на Одещину (Березівка).
О 23:52 - Група БпЛА на м.Запоріжжя.
Оновлена інформація
О 00:11 - БпЛА на заході Чернігівщини, курс південний, а також БпЛА курсом на Чернігів зі сходу.
О 00:28 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину.
О 00:29 - БпЛА на півночі Одещини, курс Вінниччина.
О 00:30 - БпЛА на сході Житомирщини, курс Коростень/Малин.
Оновлена інформація
О 00:55 - Повітряні сили повідомляють:
- БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Очаків.
- БпЛА курсом на Житомир з півночі.
- БпЛА курсом на Кривий Ріг з півдня.
- БпЛА на Харків з півночі.
О 01:17 - БпЛА на Житомир з півночі.
О 01:34 - БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Миколаївщину.
О 01:45 - БпЛА з акваторії Чорного моря курс на Одесу.
О 01:56 - БпЛА на Миколаїв з півдня.
Перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше ми повідомляли, що російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Глухівській громаді в Сумській області унаслідок чого 11 людей зазнали поранень.
Будь ласка, зачекайте...
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