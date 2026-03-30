РФ атакувала КАБами громаду на Сумщині: 11 постраждалих, зокрема дитина, один чоловік у важкому стані. ФОТО

Російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Глухівській громаді в Сумській області, унаслідок чого є постраждалі

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що під ударом – житловий сектор. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі.

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Постраждалі

За даними ОВА, на цю хвилину відомо про 11 постраждалих, серед них – одна дитина. Усіх доставлено до лікарні.

У важкому стані перебуває 50-річний чоловік. Медики надають необхідну допомогу.

Повідомляється, що всі наслідки атаки уточнюються. Працюють відповідні служби.

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