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Новини Фото Обстріли Сумщини
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РФ атакувала КАБами громаду на Сумщині: 11 постраждалих, зокрема дитина, один чоловік у важкому стані. ФОТО

Російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Глухівській громаді в Сумській області, унаслідок чого є постраждалі

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Удар РФ по Глухівській громаді

Що відомо

Зазначається, що під ударом – житловий сектор. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі.

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Постраждалі

За даними ОВА, на цю хвилину відомо про 11 постраждалих, серед них – одна дитина. Усіх доставлено до лікарні.

У важкому стані перебуває 50-річний чоловік. Медики надають необхідну допомогу.

Повідомляється, що всі наслідки атаки уточнюються. Працюють відповідні служби.

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Автор: 

обстріл (35056) Сумська область (4877) Глухів (51) Шосткинський район (176)
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