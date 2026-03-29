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Майже 90 обстрілів за добу зафіксовано на Сумщині: двоє людей загинуло і п’ятеро поранені

Обстріли Сумщини

Упродовж доби російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 37 населених пунктах у 21 територіальній громаді Сумської області.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

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Жертви обстрілів

Зазначається, що внаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблі та постраждалі серед мирних жителів.

  • У Зноб-Новгородській громаді внаслідок ворожого артобстрілу загинула 20-річна жінка. Поранено 6-річну дівчинку, також травмовані 43-річна жінка і 38-річний чоловік. У цій же громаді загинув 75-річний чоловік. Ворожий дрон здетонував у момент, коли він підійшов до нього на автошляху. Чоловік дістав травми, несумісні з життям.

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  • У Великописарівській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в мотоцикл травмовані чоловіки 40 та 46 років.
  • У Конотопській громаді через удар БпЛА постраждав 76-річний чоловік (гостра реакція на стрес).

Атаковані громади

За даними ОВА, найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

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Під ударами ворога були населені пункти таких громад: Сумська, Миколаївська сільська, Миропільська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Березівська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Ямпільська, Середино-Будська, Хутір-Михайлівська, Шосткинська, Конотопська, Путивльська, Комишанська, Великописарівська.

Чим били окупанти

Для ударів по території Сумщини ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби, ракети.

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Пошкодження

Унаслідок ворожих ударів пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Конотопській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, багатоквартирні будинки, офісне приміщення, господарське приміщення та автомобіль;
  • у Зноб-Новгородській громаді зруйновано приватний житловий будинок;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Шосткинській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, автомобілі;
  • в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки, пошкоджено приватний житловий будинок, господарчі та нежитлові споруди;
  • у Комишанській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
  • у Великописарівській громаді пошкоджено транспортний засіб – мотоцикл;
  • у Березівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

Читайте: Ворожі дрони атакували критичну інфраструктуру в Шосткинській громаді: двох людей поранено

Автор: 

Конотоп (147) обстріл (35018) Сумська область (4871) Конотопський район (91) Охтирський район (59) Шосткинський район (176) Велика Писарівка (15) Зноб-Новгородське (9)
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