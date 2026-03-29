Майже 90 обстрілів за добу зафіксовано на Сумщині: двоє людей загинуло і п’ятеро поранені

Упродовж доби російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 37 населених пунктах у 21 територіальній громаді Сумської області.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

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Жертви обстрілів

Зазначається, що внаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблі та постраждалі серед мирних жителів.

У Зноб-Новгородській громаді внаслідок ворожого артобстрілу загинула 20-річна жінка. Поранено 6-річну дівчинку, також травмовані 43-річна жінка і 38-річний чоловік. У цій же громаді загинув 75-річний чоловік. Ворожий дрон здетонував у момент, коли він підійшов до нього на автошляху. Чоловік дістав травми, несумісні з життям.

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У Великописарівській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в мотоцикл травмовані чоловіки 40 та 46 років.

У Конотопській громаді через удар БпЛА постраждав 76-річний чоловік (гостра реакція на стрес).

Атаковані громади

За даними ОВА, найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

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Під ударами ворога були населені пункти таких громад: Сумська, Миколаївська сільська, Миропільська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Березівська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Ямпільська, Середино-Будська, Хутір-Михайлівська, Шосткинська, Конотопська, Путивльська, Комишанська, Великописарівська.

Чим били окупанти

Для ударів по території Сумщини ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби, ракети.

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Пошкодження

Унаслідок ворожих ударів пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Конотопській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, багатоквартирні будинки, офісне приміщення, господарське приміщення та автомобіль;

у Зноб-Новгородській громаді зруйновано приватний житловий будинок;

у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Шосткинській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, автомобілі;

в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки, пошкоджено приватний житловий будинок, господарчі та нежитлові споруди;

у Комишанській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;

у Великописарівській громаді пошкоджено транспортний засіб – мотоцикл;

у Березівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

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