Майже 90 обстрілів за добу зафіксовано на Сумщині: двоє людей загинуло і п’ятеро поранені
Упродовж доби російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 37 населених пунктах у 21 територіальній громаді Сумської області.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Жертви обстрілів
Зазначається, що внаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблі та постраждалі серед мирних жителів.
- У Зноб-Новгородській громаді внаслідок ворожого артобстрілу загинула 20-річна жінка. Поранено 6-річну дівчинку, також травмовані 43-річна жінка і 38-річний чоловік. У цій же громаді загинув 75-річний чоловік. Ворожий дрон здетонував у момент, коли він підійшов до нього на автошляху. Чоловік дістав травми, несумісні з життям.
- У Великописарівській громаді внаслідок влучання ворожого дрона в мотоцикл травмовані чоловіки 40 та 46 років.
- У Конотопській громаді через удар БпЛА постраждав 76-річний чоловік (гостра реакція на стрес).
Атаковані громади
За даними ОВА, найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад: Сумська, Миколаївська сільська, Миропільська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Березівська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Ямпільська, Середино-Будська, Хутір-Михайлівська, Шосткинська, Конотопська, Путивльська, Комишанська, Великописарівська.
Чим били окупанти
Для ударів по території Сумщини ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби, ракети.
Пошкодження
Унаслідок ворожих ударів пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Конотопській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, багатоквартирні будинки, офісне приміщення, господарське приміщення та автомобіль;
- у Зноб-Новгородській громаді зруйновано приватний житловий будинок;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Шосткинській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, автомобілі;
- в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки, пошкоджено приватний житловий будинок, господарчі та нежитлові споруди;
- у Комишанській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Великописарівській громаді пошкоджено транспортний засіб – мотоцикл;
- у Березівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.
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