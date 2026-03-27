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Новини Атака безпілотників на Сумщину
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Ворожі дрони атакували критичну інфраструктуру в Шосткинській громаді: двох людей поранено

сумщина

Вдень 27 березня російські безпілотники атакували об’єкти критичної інфраструктури у Шосткинській громаді. Унаслідок удару поранено двох цивільних, пошкоджено житлові та нежитлові будівлі.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Ворог безпілотниками атакував об’єкти критичної інфраструктури у Шосткинській громаді

  •  Для забезпечення роботи систем життєзабезпечення задіяні генератори.
  • Внаслідок однієї з атак постраждали двоє цивільних – жінка і чоловік. Вони перебувають у лікарні, медики надають необхідну допомогу.
  • Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі. Усі наслідки уточнюються. Працюють відповідні служби.

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Автор: 

Сумська область (4847) Шосткинський район (176)
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