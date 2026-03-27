Вражеские дроны атаковали критическую инфраструктуру в Шосткинской громаде: двое человек ранены
Днем 27 марта российские беспилотники атаковали объекты критической инфраструктуры в Шосткинской громаде. В результате удара ранены двое гражданских лиц, повреждены жилые и нежилые здания.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Враг с помощью беспилотников атаковал объекты критической инфраструктуры в Шосткинской громаде.
- Для обеспечения работы систем жизнеобеспечения задействованы генераторы.
- В результате одной из атак пострадали двое гражданских – женщина и мужчина. Они находятся в больнице, медики оказывают необходимую помощь.
- Повреждены жилые и нежилые здания. Все последствия уточняются. Работают соответствующие службы.
