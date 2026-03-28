Одна людина загинула і дві поранені внаслідок дронових атак РФ на Сумщину

Російські війська продовжують атакувати цивільних на прикордонні Сумщини, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Зноб-Новгородська громада

Зазначається, що у Зноб-Новгородській громаді загинув 75-річний чоловік.

Ворожий дрон здетонував у момент, коли він підійшов до нього на автошляху.

"Чоловік отримав травми, несумісні з життям. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

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Великописарівська громада

У Великописарівській громаді ворожий безпілотник поцілив у двох чоловіків, які рухалися мотоциклом.



Поранення дістали 40-річний та 49-річний чоловіки. Медики надають їм необхідну допомогу.

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Що передувало

Нагадаємо, сьогодні вдень російські війська вдарили по Зноб-Новгородській громаді Сумської області, внаслідок чого загинула 20-річна дівчина, поранення дістала її 6-річна сестра.