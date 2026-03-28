Одна людина загинула і дві поранені внаслідок дронових атак РФ на Сумщину
Російські війська продовжують атакувати цивільних на прикордонні Сумщини, унаслідок чого є загиблий та поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Зноб-Новгородська громада
Зазначається, що у Зноб-Новгородській громаді загинув 75-річний чоловік.
Ворожий дрон здетонував у момент, коли він підійшов до нього на автошляху.
"Чоловік отримав травми, несумісні з життям. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.
Великописарівська громада
У Великописарівській громаді ворожий безпілотник поцілив у двох чоловіків, які рухалися мотоциклом.
Поранення дістали 40-річний та 49-річний чоловіки. Медики надають їм необхідну допомогу.
Що передувало
Нагадаємо, сьогодні вдень російські війська вдарили по Зноб-Новгородській громаді Сумської області, внаслідок чого загинула 20-річна дівчина, поранення дістала її 6-річна сестра.
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