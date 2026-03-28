Рашисти вдарили по Зноб-Новгородській громаді на Сумщині: загинула 20-річна дівчина, поранено дитину (оновлено). ФОТО

Вдень 28 березня російські загарбники вдарили по Зноб-Новгородській громаді Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

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Унаслідок ворожого удару загинула 20-річна дівчина.

Також поранення дістала її 6-річна сестра.

"Стан дитини уточнюється. Усі обставини встановлюються", - зазначив Григоров.

Як повідомив Офіс генпрокурора, 28 березня 2026 року близько 12:00 ворог, за попередніми даними, обстріляв із артилерії будинок мирних мешканців у Зноб-Новгородській громаді Шосткинського району.

"Унаслідок атаки загинула 20-річна дівчина. Її 6-річна сестра отримала тяжкі поранення", - йдеться у дописі у Телеграмі в суботу.

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Обстріли Сумщини за добу

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є постраждалі серед мирних жителів:

у Шосткинській громаді внаслідок атаки безпілотниками поранено 58-річну жінку, також постраждав 56-річний чоловік.

до медичного закладу звернувся 57-річний чоловік, який постраждав 21 березня внаслідок влучання ворожого дрона в автомобіль у Білопільській громаді.

Протягом доби, з ранку 27 березня до ранку 28 березня 2026 року, російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 33 населених пунктах у 16 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Зноб-Новгородській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено приватний житловий будинок, господарчу споруду, об’єкти цивільної інфраструктури;

у Шосткинській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, нежитлове приміщення, приватні житлові будинки, господарчі споруди, легковий автомобіль, трактор;

в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди;

у Ворожбянській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури;

у Сумській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури;

у Білопільській громаді пошкоджено автомобілі.

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Наслідки ворожих атак





