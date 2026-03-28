Рашисты нанесли удар по Зноб-Новгородской громаде в Сумской области: погибла 20-летняя девушка, ранен ребенок ( обновлено). ФОТО
Днем 28 марта российские захватчики нанесли удар по Зноб-Новгородской громаде Сумской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров.
В результате вражеского удара погибла 20-летняя девушка.
Также ранения получила ее 6-летняя сестра.
"Состояние ребенка уточняется. Все обстоятельства устанавливаются", - отметил Григоров.
Как сообщил Офис генпрокурора, 28 марта 2026 около 12:00 враг, по предварительным данным, обстрелял из артиллерии дом мирных жителей в Зноб-Новгородской громаде Шосткинского района.
"В результате атаки погибла 20-летняя девушка. Ее 6-летняя сестра получила тяжелые ранения", - говорится в сообщении в Телеграмме в субботу.
Обстрелы Сумской области за сутки
В результате российских обстрелов территории области за сутки есть пострадавшие среди мирных жителей:
- в Шосткинской громаде в результате атаки беспилотниками ранена 58-летняя женщина, также пострадал 56-летний мужчина.
- в медицинское учреждение обратился 57-летний мужчина, пострадавший 21 марта в результате попадания вражеского дрона в автомобиль в Белопольской громаде.
В течение суток, с утра 27 марта до утра 28 марта 2026 года, российские войска совершили более 90 обстрелов по 33 населенным пунктам в 16 территориальных громадах области.
Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Зноб-Новгородской громаде разрушен частный жилой дом, повреждены частный жилой дом, хозяйственное сооружение, объекты гражданской инфраструктуры;
- в Шосткинской громаде повреждены объект гражданской инфраструктуры, нежилое помещение, частные жилые дома, хозяйственные постройки, легковой автомобиль, трактор;
- в Эсманьской громаде разрушены частные жилые дома, хозяйственные постройки;
- в Ворожбянской громаде повреждены частный жилой дом, объект гражданской инфраструктуры;
- в Сумской громаде поврежден частный жилой дом, объект гражданской инфраструктуры;
- в Белопольской громаде повреждены автомобили.
