Один человек погиб и один ранен вследствие удара РФ по населенному пункту на Сумщине

Обстрелы Сумской области

Сегодня днём российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по Николаевской сельской громаде в Сумской области, вследствие чего погиб человек.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Жертвы атаки

Как отмечается, атака произошла около 16:00. Вследствие удара пострадали двое гражданских лиц.

"Один из них, к сожалению, скончался в больнице от полученных травм. Это мужчина 1971 года рождения. Искренние соболезнования родным и близким", — отметил глава ОВА.

Последствия уточняются

Сообщается, что последствия удара и состояние второго пострадавшего уточняются.

обстрел (31790) Сумская область (4033) Сумский район (546) Николаевка (2)
