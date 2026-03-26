Один человек погиб и один ранен вследствие удара РФ по населенному пункту на Сумщине
Сегодня днём российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по Николаевской сельской громаде в Сумской области, вследствие чего погиб человек.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы атаки
Как отмечается, атака произошла около 16:00. Вследствие удара пострадали двое гражданских лиц.
"Один из них, к сожалению, скончался в больнице от полученных травм. Это мужчина 1971 года рождения. Искренние соболезнования родным и близким", — отметил глава ОВА.
Последствия уточняются
Сообщается, что последствия удара и состояние второго пострадавшего уточняются.
