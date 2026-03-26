Одна людина загинула й одну поранено внаслідок удару РФ по громаді на Сумщині

Сьогодні вдень російські війська завдали удару безпілотником по Миколаївській сільській громаді в Сумській області, унаслідок чого загинула людина.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Жертви атаки

Як зазначається, атака сталася близько 16:00. Внаслідок удару постраждали двоє цивільних.

"Один із них, на жаль, помер у лікарні від отриманих травм. Це чоловік 1971 року народження. Щирі співчуття рідним і близьким", - зазначив голова ОВА.

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Наслідки уточнюються

Повідомляється, що наслідки удару та стан другого постраждалого уточнюються.

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