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Одна людина загинула й одну поранено внаслідок удару РФ по громаді на Сумщині
Сьогодні вдень російські війська завдали удару безпілотником по Миколаївській сільській громаді в Сумській області, унаслідок чого загинула людина.
Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Жертви атаки
Як зазначається, атака сталася близько 16:00. Внаслідок удару постраждали двоє цивільних.
"Один із них, на жаль, помер у лікарні від отриманих травм. Це чоловік 1971 року народження. Щирі співчуття рідним і близьким", - зазначив голова ОВА.
Наслідки уточнюються
Повідомляється, що наслідки удару та стан другого постраждалого уточнюються.
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