Один человек погиб и двое получили ранения вследствие дроновых атак РФ на Сумщину
Российские войска продолжают нападать на мирных жителей в приграничных районах Сумской области, вследствие чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Зноб-Новгородская громада
Отмечается, что в Зноб-Новгородской громаде погиб 75-летний мужчина.
Вражеский дрон взорвался в тот момент, когда он подошел к нему на автодороге.
"Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в сообщении.
Великописаревская громада
В Великописаревской громаде вражеский беспилотник поразил двух мужчин, которые ехали на мотоцикле.
Ранения получили 40-летний и 49-летний мужчины. Медики оказывают им необходимую помощь.
Что предшествовало
Напомним, сегодня днемроссийские войска нанесли удар по Зноб-Новгородской громаде Сумской области, вследствие чего погибла 20-летняя девушка, ранения получила ее 6-летняя сестра.
