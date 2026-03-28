Один человек погиб и двое получили ранения вследствие дроновых атак РФ на Сумщину

Российские войска продолжают нападать на мирных жителей в приграничных районах Сумской области, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Зноб-Новгородская громада

Отмечается, что в Зноб-Новгородской громаде погиб 75-летний мужчина.

Вражеский дрон взорвался в тот момент, когда он подошел к нему на автодороге.

"Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в сообщении.

Великописаревская громада

В Великописаревской громаде вражеский беспилотник поразил двух мужчин, которые ехали на мотоцикле.



Ранения получили 40-летний и 49-летний мужчины. Медики оказывают им необходимую помощь.

Что предшествовало

Напомним, сегодня днемроссийские войска нанесли удар по Зноб-Новгородской громаде Сумской области, вследствие чего погибла 20-летняя девушка, ранения получила ее 6-летняя сестра.