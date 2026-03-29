Почти 90 обстрелов за сутки зафиксировано на Сумщине: двое человек погибли и пятеро ранены
За сутки российские войска совершили почти 90 обстрелов по 37 населенным пунктам в 21 территориальной громаде Сумской области.
Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы обстрелов
Отмечается, что в результате российских обстрелов территории области за сутки есть погибшие и пострадавшие среди мирных жителей.
- В Зноб-Новгородской громаде в результате вражеского артиллерийского обстрела погибла 20-летняя женщина. Ранена 6-летняя девочка, также травмированы 43-летняя женщина и 38-летний мужчина. В этой же громаде погиб 75-летний мужчина. Вражеский дрон взорвался в тот момент, когда он подошел к нему на автодороге. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
- В Великописаревской громаде в результате попадания вражеского дрона в мотоцикл травмированы мужчины 40 и 46 лет.
- В Конотопской громаде в результате удара БПЛА пострадал 76-летний мужчина (острая реакция на стресс).
Обстрелянные громады
По данным ОВА, больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад: Сумская, Николаевская сельская, Миропольская, Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Белопольская, Березовская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Зноб-Новгородская, Ямпольская, Середино-Будская, Хутор-Михайловская, Шосткинская, Конотопская, Путивльская, Камышанская, Великописаревская.
Чем били оккупанты
Для ударов по территории Сумской области враг применял минометы, артиллерию, РСЗО, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы, ракеты.
Повреждения
В результате вражеских ударов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Конотопской громаде повреждены объект гражданской инфраструктуры, многоквартирные дома, офисное помещение, хозяйственное помещение и автомобиль;
- в Зноб-Новгородской громаде разрушен частный жилой дом;
- в Середино-Будской громаде поврежден частный жилой дом;
- в Шосткинской громаде повреждены частные жилые дома, нежилые помещения, автомобили;
- в Эсманьской громаде разрушены частные жилые дома, поврежден частный жилой дом, хозяйственные и нежилые постройки;
- в Камышанской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры;
- в Великописаревской громаде повреждено транспортное средство - мотоцикл;
- в Березовской громаде поврежден частный жилой дом.
