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Новини Фото Обстріли Сумщини
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Доба на Сумщині: ворог атакував 25 населених пунктів, троє людей травмовані. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби російські війська обстріляли 25 населених пунктів Сумської області. Внаслідок атак РФ поранено трьох людей, пошкоджено житлові будинки, АЗС та іншу інфраструктуру у кількох громадах області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

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У Миколаївській сільській громаді внаслідок удару ворожого дрона травмовано трьох людей: чоловіків 26 і 52 років та 40-річну жінку.

Руйнування інфраструктури

У Сумській, Конотопській міських, Хутір-Михайлівській, Великописарівській, Середино-Будській та Зноб-Новгородській громадах зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Серед пошкодженого - багатоквартирні та приватні будинки, АЗС, господарські споруди, гаражі та автомобіль.

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Наслідки ворожих атак

РФ обстріляла 25 населених пунктів Сумщини: є поранені
РФ обстріляла 25 населених пунктів Сумщини: є поранені
РФ обстріляла 25 населених пунктів Сумщини: є поранені
РФ обстріляла 25 населених пунктів Сумщини: є поранені

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обстріл (35056) Сумська область (4877)
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