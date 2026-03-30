Сутки на Сумщине: враг атаковал 25 населенных пунктов, трое человек получили травмы. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки российские войска обстреляли 25 населенных пунктов Сумской области. В результате атак РФ ранены три человека, повреждены жилые дома, АЗС и другая инфраструктура в нескольких населенных пунктах области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

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В Николаевской сельской громаде в результате удара вражеского дрона пострадали три человека: мужчины 26 и 52 лет и 40-летняя женщина.

Разрушение инфраструктуры

В Сумской, Конотопской городских, Хутор-Михайловской, Великописаревской, Середино-Будской и Зноб-Новгородской громадах зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

Среди поврежденного - многоквартирные и частные дома, АЗС, хозяйственные постройки, гаражи и автомобиль.

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Последствия вражеских атак







