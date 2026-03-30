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Український дрон-перехоплювач знищив російський "шахед" у повітрі. ВIДЕО

У мережі оприлюднили кадри, на яких український дрон-перехоплювач "P1-Sun" під час бойової роботи знищує російський ударний безпілотник типу "Shahed".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці Сил оборони під час однієї з атак наздогнали та уразили ворожий дрон.

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На відео зафіксовано момент влучання, після якого "Шахед" вибухає у повітрі.

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знищення (10520) атака (1794) ЗСУ (8954) Шахед (2320) перехоплювач (136)
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Топ коментарі
+15
Красота! Слава ЗСУ!
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30.03.2026 18:12 Відповісти
+8
ще є дрони ***-1 (*****) та D1L-Duck (Ділдак)
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30.03.2026 18:19 Відповісти
+8
Це відео - ще один доказ ефективності нашої малої ППО, яка майстерно застосувує відносно дешеві, але ефективні дрони-інтерцептори українського виробництва. Подяка і повага пілоту і всім, хто забезпечив це перехоплення небезпечної ворожої Герані.
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30.03.2026 19:03 Відповісти

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