Український дрон-перехоплювач знищив російський "шахед" у повітрі. ВIДЕО
У мережі оприлюднили кадри, на яких український дрон-перехоплювач "P1-Sun" під час бойової роботи знищує російський ударний безпілотник типу "Shahed".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці Сил оборони під час однієї з атак наздогнали та уразили ворожий дрон.
На відео зафіксовано момент влучання, після якого "Шахед" вибухає у повітрі.
Топ коментарі
+15 Грицько Добрий
показати весь коментар30.03.2026 18:12 Відповісти Посилання
+8 Підлога Маккартні
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+8 Mykola Blogger
показати весь коментар30.03.2026 19:03 Відповісти Посилання
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