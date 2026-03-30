Український дрон-перехоплювач знищив російський "шахед" у повітрі. ВIДЕО

У мережі оприлюднили кадри, на яких український дрон-перехоплювач "P1-Sun" під час бойової роботи знищує російський ударний безпілотник типу "Shahed".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці Сил оборони під час однієї з атак наздогнали та уразили ворожий дрон.

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На відео зафіксовано момент влучання, після якого "Шахед" вибухає у повітрі.

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