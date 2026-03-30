Ворог продовжує спроби інфільтрації на Слов’янському напрямку, - 81 ОАеМБр. ВIДЕО
Російські війська продовжують спроби інфільтрації на Слов’янському напрямку, використовуючи нічний час, безпілотники та засоби маскування для просування до позицій Сил оборони України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник намагається уникати прямих бойових зіткнень та діє малими групами.
За наявною інформацією, для навігації окупанти застосовують так звані "дрони-поводирі", що дозволяє їм орієнтуватися в темну пору доби, проте марно.
Українські десантники виявляють такі групи та завдають по них ураження.
Також фіксується зростання активності застосування безпілотних літальних апаратів та спроб противника нарощувати наступальний потенціал на цьому напрямку.
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