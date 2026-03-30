РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12198 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов Операторы дронов Бои на Славянском направлении
2 611 0

Враг продолжает попытки инфильтрации на Славянском направлении, - 81 ОАеМБр. ВИДЕО

Российские войска продолжают попытки проникновения на Славянском направлении, используя ночное время, беспилотники и средства маскировки для продвижения к позициям Сил обороны Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, противник пытается избегать прямых боевых столкновений и действует небольшими группами.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По имеющейся информации, для навигации оккупанты применяют так называемые "дроны-поводыри", что позволяет им ориентироваться в темное время суток, однако тщетно.

Украинские десантники выявляют такие группы и наносят по ним удары.

Также фиксируется рост активности применения беспилотных летательных аппаратов и попыток противника наращивать наступательный потенциал на этом направлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг потерял несколько позиций в Гришино, — 7-й корпус ДШВ. ВИДЕО

Смотрите также: Бойцы 82-й бригады ДШВ артиллерией ликвидировали 15 оккупантов в лесополосе. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23273) уничтожение (10201) Донецкая область (12587) 81 отдельная аэромобильная бригада (108) ДШВ Десантно-штурмовые войска (488) дроны (7571) Краматорский район (1316) Славянск (2753)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 