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Враг продолжает попытки инфильтрации на Славянском направлении, - 81 ОАеМБр. ВИДЕО
Российские войска продолжают попытки проникновения на Славянском направлении, используя ночное время, беспилотники и средства маскировки для продвижения к позициям Сил обороны Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, противник пытается избегать прямых боевых столкновений и действует небольшими группами.
По имеющейся информации, для навигации оккупанты применяют так называемые "дроны-поводыри", что позволяет им ориентироваться в темное время суток, однако тщетно.
Украинские десантники выявляют такие группы и наносят по ним удары.
Также фиксируется рост активности применения беспилотных летательных аппаратов и попыток противника наращивать наступательный потенциал на этом направлении.
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