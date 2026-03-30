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Украинский дрон-перехватчик уничтожил российский "Шахед" в воздухе. ВИДЕО

В сети появились кадры, на которых украинский дрон-перехватчик "P1-Sun" в ходе боевых действий уничтожает российский ударный беспилотник типа "Shahed".

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы Сил обороны во время одной из атак догнали и поразили вражеский дрон.

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На видео запечатлен момент попадания, после которого "Шахед" взрывается в воздухе.

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Топ комментарии
+15
Красота! Слава ЗСУ!
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30.03.2026 18:12 Ответить
+8
ще є дрони ***-1 (*****) та D1L-Duck (Ділдак)
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30.03.2026 18:19 Ответить
+8
Це відео - ще один доказ ефективності нашої малої ППО, яка майстерно застосувує відносно дешеві, але ефективні дрони-інтерцептори українського виробництва. Подяка і повага пілоту і всім, хто забезпечив це перехоплення небезпечної ворожої Герані.
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30.03.2026 19:03 Ответить

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