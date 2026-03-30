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Украинский дрон-перехватчик уничтожил российский "Шахед" в воздухе. ВИДЕО
В сети появились кадры, на которых украинский дрон-перехватчик "P1-Sun" в ходе боевых действий уничтожает российский ударный беспилотник типа "Shahed".
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы Сил обороны во время одной из атак догнали и поразили вражеский дрон.
На видео запечатлен момент попадания, после которого "Шахед" взрывается в воздухе.
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