Атака БПЛА на Полтавщине: пожары на промышленных предприятиях

4 апреля российские дроны нанесли удары по Полтавской области. В результате ударов БПЛА зафиксированы пожары на производственных предприятиях в Полтавском районе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Дякивнич.

"Сегодня ночью и утром вражеские БПЛА атаковали промышленно-производственные предприятия в Полтавском районе. В результате прямых попаданий возникли пожары. Подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий атаки. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия атаки РФ на Киев: горело офисно-складское здание. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Весной 2026 года Полтавская область оставалась одной из целей российских воздушных атак, преимущественно с применением ударных БПЛА и эпизодически - ракет во время массированных ударов по Украине.

В марте-апреле 2026 года зафиксировано несколько инцидентов:

В конце марта (30-31 марта) в Полтаве падение обломков сбитого дрона повредило многоэтажку, были погибшие и раненые среди гражданского населения.

В Полтавской громаде также фиксировали удары БПЛА по частному сектору - повреждены дома, хозяйственные постройки, есть пострадавшие, в том числе дети.

В Миргородском районе беспилотник упал на территории предприятия, что привело к разрушению зданий и ранению как минимум одного человека.

В начале апреля (1 апреля) область снова подверглась ударам дронов: повреждены жилые дома и инфраструктура, пострадали люди.

Также враг несколько дней подряд атаковал газодобывающие объекты Группы "Нафтогаз".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала Полтавскую область беспилотниками: падение фиксируют в двух районах