РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15094 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников на Полтавщину
985 2

Атака БПЛА на Полтавщине: пожары на промышленных предприятиях

4 апреля российские дроны нанесли удары по Полтавской области. В результате ударов БПЛА зафиксированы пожары на производственных предприятиях в Полтавском районе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Дякивнич.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Сегодня ночью и утром вражеские БПЛА атаковали промышленно-производственные предприятия в Полтавском районе. В результате прямых попаданий возникли пожары. Подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий атаки. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия атаки РФ на Киев: горело офисно-складское здание. ФОТОрепортаж

Что предшествовало? 

Весной 2026 года Полтавская область оставалась одной из целей российских воздушных атак, преимущественно с применением ударных БПЛА и эпизодически - ракет во время массированных ударов по Украине.

В марте-апреле 2026 года зафиксировано несколько инцидентов:

  • В конце марта (30-31 марта) в Полтаве падение обломков сбитого дрона повредило многоэтажку, были погибшие и раненые среди гражданского населения.
  • В Полтавской громаде также фиксировали удары БПЛА по частному сектору - повреждены дома, хозяйственные постройки, есть пострадавшие, в том числе дети.
  • В Миргородском районе беспилотник упал на территории предприятия, что привело к разрушению зданий и ранению как минимум одного человека.
  • В начале апреля (1 апреля) область снова подверглась ударам дронов: повреждены жилые дома и инфраструктура, пострадали люди.

Также враг несколько дней подряд атаковал газодобывающие объекты Группы "Нафтогаз". 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала Полтавскую область беспилотниками: падение фиксируют в двух районах

Автор: 

беспилотник (5004) обстрел (31969) Полтавская область (1366) Полтавский район (103)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ППО збила 260 ворожих БпЛА з 286, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

26 незбитих по декілька разів влучали,іншого пояснення нема кількості попадань
показать весь комментарий
04.04.2026 10:05 Ответить
Приклад бездіяльності, з 2019 року, зеленського з групою Оманських рятувальників вагнерівців щодо дієвих заходів для забезпечення безпеки України!! Головне для зеленського і його ОЗУ, це на Порошенка санкції втулити з допомогою умерова+свириденко та їх кабміндічів!?!?!?
Єрмак з татаровим і стефанчуки дуже задоволені!!! А суддівських, як і їх, треба з ними і люструвати дієво, ВІРЬОВКОЮ!!
показать весь комментарий
04.04.2026 10:11 Ответить
 
 