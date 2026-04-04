Атака БПЛА на Полтавщине: пожары на промышленных предприятиях
4 апреля российские дроны нанесли удары по Полтавской области. В результате ударов БПЛА зафиксированы пожары на производственных предприятиях в Полтавском районе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Дякивнич.
"Сегодня ночью и утром вражеские БПЛА атаковали промышленно-производственные предприятия в Полтавском районе. В результате прямых попаданий возникли пожары. Подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий атаки. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Весной 2026 года Полтавская область оставалась одной из целей российских воздушных атак, преимущественно с применением ударных БПЛА и эпизодически - ракет во время массированных ударов по Украине.
В марте-апреле 2026 года зафиксировано несколько инцидентов:
- В конце марта (30-31 марта) в Полтаве падение обломков сбитого дрона повредило многоэтажку, были погибшие и раненые среди гражданского населения.
- В Полтавской громаде также фиксировали удары БПЛА по частному сектору - повреждены дома, хозяйственные постройки, есть пострадавшие, в том числе дети.
- В Миргородском районе беспилотник упал на территории предприятия, что привело к разрушению зданий и ранению как минимум одного человека.
- В начале апреля (1 апреля) область снова подверглась ударам дронов: повреждены жилые дома и инфраструктура, пострадали люди.
Также враг несколько дней подряд атаковал газодобывающие объекты Группы "Нафтогаз".
26 незбитих по декілька разів влучали,іншого пояснення нема кількості попадань
Єрмак з татаровим і стефанчуки дуже задоволені!!! А суддівських, як і їх, треба з ними і люструвати дієво, ВІРЬОВКОЮ!!