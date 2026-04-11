Враг атаковал дронами Полтавщину: один человек погиб, еще один - пострадал
В ночь на субботу, 11 апреля, российские войска атаковали с помощью дронов Лубенский район Полтавской области. В результате атаки один человек погиб, еще один - получил ранения.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
"Враг атаковал Лубенский район. В результате падения вражеского БПЛА повреждены помещения магазина и кафе. К сожалению, один человек погиб. Еще один человек получил травмы. Ему оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
