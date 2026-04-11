РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11633 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников на Полтавщину
948 1

Враг атаковал дронами Полтавщину: один человек погиб, еще один - пострадал

В ночь на субботу, 11 апреля, российские войска атаковали с помощью дронов Лубенский район Полтавской области. В результате атаки один человек погиб, еще один - получил ранения.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия атаки

"Враг атаковал Лубенский район. В результате падения вражеского БПЛА повреждены помещения магазина и кафе. К сожалению, один человек погиб. Еще один человек получил травмы. Ему оказывают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Автор: 

атака (1264) жертва (332) Полтавская область (1367)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Москва спокійно спить.
показать весь комментарий
11.04.2026 01:23
 
 