Последствия атаки на Полтавщину: погиб мужчина, есть раненая. ФОТОрепортаж

В Полтавской области в результате удара БПЛА по Лубенскому району погиб мужчина, ещё один человек получил ранения, нанесено ущерб инфраструктуре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

"В результате вражеской атаки на Лубенскую громаду зафиксированы повреждения помещений магазинов, кафе и жилых домов. К сожалению, от полученных травм погиб местный 55-летний мужчина. Также травмы получила 40-летняя женщина. Сейчас ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Последствия очередного военного преступления РФ документируют следователи полиции и УСБУ под процессуальным руководством прокуратуры. Также на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и спасатели. Собранные материалы станут частью доказательной базы для международных судов", - рассказал начальник полиции Полтавщины Евгений Рогачев.

Последствия атаки









