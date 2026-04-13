Атака БПЛА на Полтавщине: есть повреждения и пострадавшая

В результате ночной атаки дронов в Полтавском районе повреждены хозяйственные постройки и жилые дома, есть пострадавшая.

Как спередает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Дякивнич.

В ночь на 13 апреля в Полтавском районе зафиксировано падение вражеского беспилотника на открытой территории. В результате повреждено остекление хозяйственной постройки и жилого дома. Обращений в экстренные службы не поступало.

Утром стало известно о еще одном случае падения обломков в другой локации района. Предварительно, повреждены окна в двух домохозяйствах.

В результате инцидента пострадала женщина — у нее зафиксирована острая реакция на стресс. На месте работают соответствующие службы, обстоятельства уточняются.

Что предшествовало?

Утром 13 апреля атаковали Днепр и дважды Запорожье. В Днепре в результате удара повреждена инфраструктура. В Запорожье атакован промышленный объект и офисное здание.

