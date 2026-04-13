УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11885 відвідувачів онлайн
Новини Бої на Сумщині
1 375 3

РФ активізувала наступальні дії на Сумщині, - Трегубов

Трегубов: росіяни активізувалися на Сумському напрямку

Російські війська посилили наступ на Сумському напрямку та намагаються розширити зони контролю поблизу кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"На Сумщині росіяни помітно активізувалися, принаймні у нашій зоні, і в Грабовському, і на північ від нього. Там є ще одна зона вклинення", - сказав речник УОС

Водночас йдеться про обмежене просування - приблизно на 1-1,5 км від державного кордону.

Спроби розширити зони контролю

Трегубов наголосив, що навіть такі незначні просування залишаються небезпечними, оскільки свідчать про наміри російських військ закріплюватися та поступово розширювати присутність у прикордонних районах.

.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інтенсивність штурмів РФ під час "перемир’я" не зменшилась, - Трегубов

Автор: 

Сумська область (4907) бойові дії (6133) Сумський район (679) Грабовське (35)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 