РФ активізувала наступальні дії на Сумщині, - Трегубов

Російські війська посилили наступ на Сумському напрямку та намагаються розширити зони контролю поблизу кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

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"На Сумщині росіяни помітно активізувалися, принаймні у нашій зоні, і в Грабовському, і на північ від нього. Там є ще одна зона вклинення", - сказав речник УОС

Водночас йдеться про обмежене просування - приблизно на 1-1,5 км від державного кордону.

Спроби розширити зони контролю

Трегубов наголосив, що навіть такі незначні просування залишаються небезпечними, оскільки свідчать про наміри російських військ закріплюватися та поступово розширювати присутність у прикордонних районах.

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