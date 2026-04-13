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РФ активізувала наступальні дії на Сумщині, - Трегубов
Російські війська посилили наступ на Сумському напрямку та намагаються розширити зони контролю поблизу кордону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.
"На Сумщині росіяни помітно активізувалися, принаймні у нашій зоні, і в Грабовському, і на північ від нього. Там є ще одна зона вклинення", - сказав речник УОС
Водночас йдеться про обмежене просування - приблизно на 1-1,5 км від державного кордону.
Спроби розширити зони контролю
Трегубов наголосив, що навіть такі незначні просування залишаються небезпечними, оскільки свідчать про наміри російських військ закріплюватися та поступово розширювати присутність у прикордонних районах.
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