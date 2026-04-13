Інтенсивність штурмів РФ під час "перемир’я" не зменшилась, - Трегубов

Бойова активність російських військ на фронті залишилася на звичному рівні попри оголошене "великоднє перемир’я". Цей час ворог використав для ротації та підсилення підрозділів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

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"Загальна інтенсивність штурмових дій росіян взагалі навіть не впала, це насправді стандартний показник. Що перемир'я було, що його не було. Якби про нього не говорили по телебаченню, ніхто б і не помітив. Фактично, це була виключно політична заява", - сказав Трегубов.

Бойова активність зберігається на кількох напрямках фронту

За словами речника, бойова активність на фронті залишається на звичному рівні на Лиманському, Харківському та частково Сумському напрямках.

Водночас на ділянках, де кількість бойових зіткнень була відносно меншою, російські війська, за його словами, використовували період так званого "перемир’я" для підтягування підрозділів, проведення ротацій і відновлення наступального потенціалу.

Таким чином, навіть у періоди зниження інтенсивності боїв противник, за оцінкою української сторони, продовжує підготовчі дії для можливого посилення наступальних операцій.

"Якщо ми беремо Великобурлуцький напрямок, який у нас відносно спокійний,.. вони там зараз не вели активних наступальних дій, але використовували цей час для того, щоб поновлювати сили, заводити нові війська з території Російської Федерації, щоб поновлювати особовий склад тих підрозділів, які сильно постраждали під час попередніх бойових дій", - пояснив Трегубов.

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