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Новини Фото Бої на сході України
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Зафіксовано понад 10 тис. порушень ворогом Великоднього перемир’я, за добу на фронті 107 боєзіткнень, - Генштаб. КАРТА

Загалом, упродовж минулої доби, 12 квітня 2026 року, на фронті було зафіксовано 107 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Вчора противник задіяв 7702 дрони-камікадзе та здійснив 1202 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 20 - із реактивних систем залпового вогню.

Втрати РФ

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 960 осіб. Також наші воїни знешкодили два танки, дві бойові броньовані машини, 44 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 1528 безпілотних літальних апаратів, 185 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

Обстановка на Півночі 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог здійснив 20 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Зафіксовано одну штурмову дію противника.

Генштаб карта

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Обстановка на Харківщині

Як зазначається, на Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах Синельникового, Стариці, Ізбицького, Вовчанська, Лиману та Цегельного.

Генштаб карта

На Куп’янському напрямку агресор тричі атакував у районах Петропавлівки, Подолів та в бік Загризового.

Генштаб карта

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку противник п’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік Лиману.

Генштаб карта

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Озерного, Калеників та Різниківки.

Генштаб карта

На Краматорському напрямку загарбники один раз атакували в бік Маркового.

Генштаб карта

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Новопавлівка, Кучерів Яр та Софіївка.

Генштаб карта

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Затишок, Гришине, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новопавлівка", - йдеться у повідомленні.

Генштаб карта

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Обстановка на Півдні

Також Генштаб інформує, що на Олександрівському напрямку, за уточненою інформацією, противник атакував п’ять разів у районах населених пунктів Олександроград та у бік Зеленого Гаю, Січневого, Калинівського, Вербового.

Генштаб карта

На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак окупантів у районах Залізничного, Варварівки, Гуляйпільського, Староукраїнки та Мирного.

Генштаб карта

На Оріхівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

Генштаб карта

На Придніпровському напрямку спроби противника покращити свої позиції не фіксувалися.

Генштаб карта

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, за час оголошеного режиму припинення вогню ракетних, авіаційних ударів, ударів дронами-камікадзе (типу "Шахед/Гербера") не відзначалось, але поряд з тим противник здійснив 1 567 артилерійських обстрілів позицій наших військ; провів 119 штурмових дій; завдав 9 035 ударів дронами-камікадзе (з них: типу "Італмас", "Ланцет", "Молнія" – 2 205; fpv-дронами – 6 830).

Всього з початку оголошення режиму припинення вогню зафіксовано 10 721 порушення з боку противника.

Українські захисники продовжують чинити ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

Автор: 

Генштаб ЗС (8678) бойові дії (6130) війна в Україні (8772)
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