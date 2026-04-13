Зафиксировано более 10 тыс. нарушений врагом Пасхального перемирия, за сутки на фронте 107 боестолкновений, - Генштаб. КАРТА

В целом за прошедшие сутки, 12 апреля 2026 года, на фронте было зафиксировано 107 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Вчера противник задействовал 7702 дрона-камикадзе и осуществил 1202 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 20 - из реактивных систем залпового огня.

Потери РФ

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 960 человек. Также наши воины уничтожили два танка, две боевые бронированные машины, 44 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 1528 беспилотных летательных аппаратов, 185 единиц автомобильной и две единицы специальной техники.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг совершил 20 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. Зафиксировано одно штурмовое действие противника.

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Обстановка в Харьковской области

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах Синельниково, Старицы, Избицкого, Волчанска, Лимана и Цегельного.

На Купянском направлении агрессор трижды атаковал в районах Петропавловки, Подолов и в сторону Загрызово.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении противник пять раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону Лимана.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки, Озерного, Калеников и Разниковки.

На Краматорском направлении захватчики один раз атаковали в сторону Марково.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 15 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Плещиевка, Ильиновка, Новопавловка, Кучеров Яр и Софиевка.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Затышок, Гришино, Покровск, Удачное, Молодецкое, Муравка, Новопавловка", - говорится в сообщении.

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Обстановка на юге

Также Генштаб сообщает, что на Александровском направлении, по уточненной информации, противник атаковал пять раз в районах населенных пунктов Александроград и в сторону Зеленого Гая, Сичневого, Калиновского, Вербового.

На Гуляйпольском направлении произошло 12 атак оккупантов в районах Зализнычного, Варваровки, Гуляйпольского, Староукраинки и Мирного.

На Ореховском направлении враг штурмовых действий не проводил.

На Приднепровском направлении попытки противника улучшить свои позиции не фиксировались.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

В целом, за время объявленного режима прекращения огня ракетных, авиационных ударов, ударов дронами-камикадзе (типа "Шахед/Гербера") не отмечалось, но при этом противник осуществил 1 567 артиллерийских обстрелов позиций наших войск; провел 119 штурмовых действий; нанес 9 035 ударов дронами-камикадзе (из них: типа "Италмас", "Ланцет", "Молния" – 2 205; FPV-дронами – 6 830).

Всего с начала объявления режима прекращения огня зафиксировано 10 721 нарушение со стороны противника.

Украинские защитники продолжают оказывать эффективное сопротивление на всех участках фронта.