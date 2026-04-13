Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 312 140 человек (+960 за сутки), 11 861 танк, 39 915 артсистем, 24 386 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 312 140 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.04.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 312 140 (+960) человек
  • танков – 11 861 (+2) ед.
  • боевых бронированных машин – 24 386 (+2) шт.
  • артиллерийских систем – 39 915 (+44) шт.
  • РСЗО – 1 728 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1 346 (+1) ед.
  • самолетов – 435 (+0) шт.
  • вертолетов – 350 (+0) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 235 394 (+1 528) шт.
  • крылатые ракеты – 4 517 (+0) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 89 099 (+185) шт.
  • специальная техника – 4 123 (+2) ед.

Потери противника по состоянию на 13 апреля

Цікаве перемир'я.
13.04.2026 07:10 Ответить
а ви від кацапського окупаційного лайна, біонепотребу чекали чогось іншого ???
13.04.2026 08:04 Ответить
Та написано ж "орієнтовні втрати".
13.04.2026 09:00 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
13.04.2026 08:26 Ответить
серез пару дней будет юбилей по арте сегодня годовщина отправки "масквы" по курсу, который определил нас погранец с о. Змеинный👍
13.04.2026 08:34 Ответить
 
 