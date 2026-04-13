Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 312 140 человек (+960 за сутки), 11 861 танк, 39 915 артсистем, 24 386 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 312 140 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.04.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 312 140 (+960) человек
- танков – 11 861 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 24 386 (+2) шт.
- артиллерийских систем – 39 915 (+44) шт.
- РСЗО – 1 728 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 346 (+1) ед.
- самолетов – 435 (+0) шт.
- вертолетов – 350 (+0) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 235 394 (+1 528) шт.
- крылатые ракеты – 4 517 (+0) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 89 099 (+185) шт.
- специальная техника – 4 123 (+2) ед.
