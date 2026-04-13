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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 312 140 осіб (+960 за добу), 11 861 танк, 39 915 артсистем, 24 386 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 312 140 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу  – близько 1 312 140 (+960) осіб
  • танків – 11 861 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 386 (+2) од.
  • артилерійських систем – 39 915 (+44) од.
  • РСЗВ – 1 728 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 346 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів  – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 235 394 (+1 528) од.
  • крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 89 099 (+185) од.
  • спеціальна техніка  – 4 123 (+2) од.

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Втрати ворога станом на 13 квітня

Автор: 

армія рф (21555) Генштаб ЗС (8678) ліквідація (4835) знищення (10569)
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