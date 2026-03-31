Многоэтажки - "золотой фонд" для работы БПЛА. Требуется разрешение на маневренность и принудительное выселение, - Чорновол. ВИДЕО

В настоящее время на фронте многоэтажные здания становятся ключевым ресурсом для работы украинских дронов.

Об этом боевой офицер Вооруженных сил Украины Татьяна Чорновол пишет в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Ценность многоэтажек

"Что самое главное на фронте? Вы удивитесь, но это не суперклассное оружие, это не БК, это не солдаты и не профессионализм командования... К сожалению, это примитивная большая кирпично-бетонная конструкция, которую военные называют укрытием для работы БПЛА. А в мирной жизни это называется МНОГОЭТАЖКА", — отмечает она.

По словам Чорновол, многоэтажка — это богатство и заветная мечта тех пилотов, у которых ее нет.

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"Каждый раз, когда после "смертельного трюка", который у нас называется "ротация на позиции", ты все-таки протискиваешься в вонючий подвал, ... главное, что ты наконец-то под покровом хоть разрушенных и обгоревших, но многоуровневых бетонных перекрытий. Особенно хорошо, если многоэтажка не панельная, когда она длинная, и когда вокруг микрорайон. Но даже скромный трехэтажный барак с подвалом на два выхода — это для нас в сто раз лучше и роскошнее, чем поместье местного олигарха.

Сейчас у дронов настолько мощные боеприпасы, что дома-укрытия частного сектора, будь то дачи, хаты или коттеджи, разносятся до "нуля" за пару часов после обнаружения пилотами. В сосновых лесах все блиндажи как на ладони для оптических дронов, балки, лесополосы слишком узкие, чтобы спрятаться и выжить, и только многоэтажки дают место для маневра и достаточную защиту. В них можно работать и работать, даже если враг и обозначил эти укрытия как "пункты управления БПЛА", — говорит военная.

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Также она подчеркивает, что в настоящее время многоэтажки стали "золотым фондом" ВСУ, и этот ресурс нужно использовать в полной мере.

Предложения Чорновол по использованию этого "ресурса" для нужд ВСУ:

1. Разрешение на маневренность экипажей, для выбора укрытия для работы независимо от своей полосы.

"Взаимодействие в этом вопросе не только между батальонами, но даже между бригадами-соседями. Поясню: традиционно принято, что есть батальон и его полоса обороны, где работают его военные, а напротив — вражеская полоса, по которой он работает. А теперь представьте ситуацию: у одного батальона полоса обороны в городе, а у двух других — в полях и небольших селах. Логично, если пилоты всех батальонов будут работать из зоны того батальона, у которого есть город и многоэтажки. Батальоны для дронов сейчас таковы, что пилоты правого и левого батальона находят врага в зонах ответственности своих батальонов... Очень нужно, чтобы даже смежные бригады предоставляли место у себя для работы пилотов от соседей. Времена жесткой привязки к полосам прошли. Маневренность и взаимодействие позволят нам быть более эффективными. Мне кажется, было бы полезно, чтобы высшее командование на каждом 100-километровом участке фронта определило приоритетные места для размещения расчетов БПЛА, сделало особый акцент на обороне этих мест, логистике к этим местам", — пояснила она.

2. Принудительное выселение.

"Очень часто пилоты не могут занять многоэтажки для работы, потому что там живут гражданские. Открою вам секрет — в самых "жопных" местах фронта в многоэтажках остаются гражданские, часто единичные, но это всегда очень большая проблема для военных. Далее скажу вам — эти гражданские обречены в любом случае. Если пилоты займут этот многоэтажник, то в него все будет лететь, и гражданские могут стать случайными жертвами. Если пилоты не займут многоэтажку, то ее накроет вражеская "килзона", и гражданские станут неслучайной жертвой вражеского сафари. Объясняю: пилоты держат врага на расстоянии, существенно уменьшая интенсивность работы вражеских пилотов. Поэтому, если пилоты не займут многоэтажку, может, по ней и меньше всего будет летать, но вражеские пилоты будут чувствовать себя как дома. И будут охотиться на все живое, в том числе и на гражданских... Возможно, такая формулировка заинтересует гражданских, если за это будет отдельная разовая приличная доплата. Причем нужно, чтобы такие вещи реализовывались не только в "безлюдной" зоне. Чтобы ВСУ могли выселить квартал в условно жилой зоне для нужд обороны. Поверьте, в конечном итоге это выгодно самим гражданским", — добавляет Чорновол.

3. Выжженная земля.

"Самый наболевший вопрос, который замалчивается. Нет выбора, будет она или нет. Вопрос лишь в том, кто первым. Или враг создает такую в подконтрольных нам городах и селах, или мы на оккупированной территории. "Наш" город останется живым даже с гражданскими, и, что очень важно, обороноспособным, если оккупированный город напротив будет уничтожен и выжжен дотла.

Мы в основном проигрываем в первенстве, потому что на оккупированной территории в тех городах тоже украинцы. И враг создает выжженную зону в подконтрольном нам городке. А дальше мы проиграем этот городок, потому что пилоты уже не могут добраться до своих гнезд в многоэтажках. А дальше враг продвигается вперед, и бой уже за следующий город. Поэтому вокруг наших базовых мест развертывания БПЛА наша сторона просто обязана создавать выжженную полосу на десятки километров. Здесь у меня под постом видео, это я в интернете нашла. Узнала на этой картинке мою любимую позицию, которая давала нам жизнь и работу 13 месяцев, пока нас не перевели на другую полосу. Со слезами на глазах вижу — она до сих пор цела. Но!!!!!! После нас никто из пилотов туда не зашел. Потому что там всего 2 км до вражеских позиций БПЛА, мы там были опытными, мы знали местность и чувствовали врага. А новички не смогли зайти. А дальше враг, воцарившийся без сдерживания, еще больше обрезал логистику, это теперь его выжженная земля....Причем на многие многие километры вокруг. Потому что других многоэтажек там нет. И мы уже туда не сможем вернуться. По крайней мере живыми...", — пишет военная.

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