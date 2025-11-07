РУС
Война сейчас отличается от 2022 года, технологии изменились, враг следит за каждым движением, - Чорновол

Черновол о развитии технологий на фронте

Боевой офицер ВСУ Татьяна Черновол заявила, что из-за развития технологий характер боевых действий очень быстро меняется.

Об этом она рассказала в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной, сообщает Цензор.НЕТ.

"Эта война, которая сейчас очень отличается от войны в 2022 году. Во всем. Она настолько отличается - это небо и земля. Я сейчас созваниваюсь со своими коллегами - 17-й бригадой, 72-й и мы вспоминаем те времена, как радужное детство. Это было "детство войны". Мы видели солнце, мы ходили по полям и рвали маки, мы сидели в окопах под акацией, мы там из этих же окопов под акацией стреляли из БТРКи, а потом спокойно уходили. Сейчас это очень страшно, сейчас мы как крысы в подвалах. Сейчас та война, которая происходит, она даже не демонстрируется в фантастических фильмах о войнах будущего", - сказала военная.

По ее словам, сейчас враг имеет возможность следить за "каждым движением и увидеть что угодно".

"Он охотится конкретно на тебя. Это не прилет артиллерии - прилетит или не прилетит. Любая логистика - это повезет или не повезет", - говорит Чорновол.

Читайте также: Офицер ВСУ Татьяна Чорновол за 3,5 года полномасштабной войны не получила ни одного отпуска

В интересах Запада перенимать опыт ВСУ

Кроме этого, военная заявила, что не понимает, почему европейские страны не отправляют свои войска в Украину, чтобы получить опыт.

"Это им нужно, а не нам. На самом деле, если бы все эти страны присылали сюда свои армии - они нам не очень помогли бы. Мы, украинцы, лучше знаем, как воевать... Им было бы важно сейчас понять эту войну и начать перестраиваться. То есть, так как это сейчас делает Северная Корея и воюет на стороне москалей. Северная Корея уже переняла эту войну", - сказала офицер ВСУ.

Она добавила, что Запад не понимает, что Азия сможет воевать в современных войнах, а он - нет.

Также Чорновол убеждена, что в интересах президента США Дональда Трампа, чтобы армия его страны перенимала в Украине опыт современной войны.

Смотрите также: Татьяна Чорновол отказалась от депутатского мандата: "Я приняла решение - продолжить службу на линии боевого столкновения". ВИДЕО

технологии (700) Чорновол Татьяна (662) война в Украине (6784)
На таких людях стоїть Україна...
07.11.2025 21:01 Ответить
Тетянко ❤️ політик Воїн ...вона знає шо пропонувати Трампу ...
07.11.2025 21:13 Ответить
"європейські країни не відправляють свої війська в Україну, щоб отримати досвід". Захід воює зброєю, а не піхотою. Тому досвід війни піхотою їх не цікавить і тому ми ніколи не побачимо західних військових в Україні.
07.11.2025 21:23 Ответить
Коли мінпросерони клало на дрони, рубікон догнав та перегнав.
07.11.2025 21:27 Ответить
Багато військових професій уже в минулому а деякі уже наближаються. Настане година коли уже не буде потреби збивати ракети , а просто вертати їх на місце старта чи куди потрібно, чи просто зривати їх на місці дислокації . через це і ракети відімруть як символ небезпеки для себе.Вода тече і все міняється. Колись було потрібно століття , а зараз порив вітра.
07.11.2025 21:32 Ответить
Если очень реально оценить новые технологии, то в случае победы кацапов в Украине, они просто с хода, как на марше попрут в бывший варшавский договор, где похоже запросто им уже готов сегодня хлеб-соль и цветочки! 3-4 страны уже можно назвать сегодня смело. Польша пока не попадает, остальные запросто. Но речь о другом. Попрут яо конечно не применяя, и ответить НАТО своим яо не сможет. Тучи дронов запустят От Мурманска до Крыма и далее полетят. Пусть чуть смешно, но с кацапами про логику и прочую мораль не было смысла говорить ещё в 18 веке окончательно. Ну пусть либерасты западные продолжают про Рамштайн и прочую лигу о согласных и гласных, не замечая знаков препинания.
07.11.2025 21:37 Ответить
 
 