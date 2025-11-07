Война сейчас отличается от 2022 года, технологии изменились, враг следит за каждым движением, - Чорновол

Боевой офицер ВСУ Татьяна Черновол заявила, что из-за развития технологий характер боевых действий очень быстро меняется.

Об этом она рассказала в интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной, сообщает Цензор.НЕТ.

"Эта война, которая сейчас очень отличается от войны в 2022 году. Во всем. Она настолько отличается - это небо и земля. Я сейчас созваниваюсь со своими коллегами - 17-й бригадой, 72-й и мы вспоминаем те времена, как радужное детство. Это было "детство войны". Мы видели солнце, мы ходили по полям и рвали маки, мы сидели в окопах под акацией, мы там из этих же окопов под акацией стреляли из БТРКи, а потом спокойно уходили. Сейчас это очень страшно, сейчас мы как крысы в подвалах. Сейчас та война, которая происходит, она даже не демонстрируется в фантастических фильмах о войнах будущего", - сказала военная.

По ее словам, сейчас враг имеет возможность следить за "каждым движением и увидеть что угодно".

"Он охотится конкретно на тебя. Это не прилет артиллерии - прилетит или не прилетит. Любая логистика - это повезет или не повезет", - говорит Чорновол.

В интересах Запада перенимать опыт ВСУ

Кроме этого, военная заявила, что не понимает, почему европейские страны не отправляют свои войска в Украину, чтобы получить опыт.

"Это им нужно, а не нам. На самом деле, если бы все эти страны присылали сюда свои армии - они нам не очень помогли бы. Мы, украинцы, лучше знаем, как воевать... Им было бы важно сейчас понять эту войну и начать перестраиваться. То есть, так как это сейчас делает Северная Корея и воюет на стороне москалей. Северная Корея уже переняла эту войну", - сказала офицер ВСУ.

Она добавила, что Запад не понимает, что Азия сможет воевать в современных войнах, а он - нет.

Также Чорновол убеждена, что в интересах президента США Дональда Трампа, чтобы армия его страны перенимала в Украине опыт современной войны.

