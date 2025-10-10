РУС
Татьяна Чорновол отказалась от депутатского мандата: "Я приняла решение - продолжить службу на линии боевого столкновения"

Народный депутат VIII созыва Татьяна Чорновол заявила, что не планирует возвращаться в парламент и продолжит службу в Вооруженных силах Украины.

Об этом она сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Накануне Центральная избирательная комиссия продлила для Чорновол на год срок подачи документов для регистрации народным депутатом. Она сказала, что сама обратилась в ЦИК с просьбой предоставить отсрочку, поскольку хочет оставаться на фронте.

"Я приняла решение - продолжить службу на линии боевого соприкосновения. Петр Порошенко уже меня поздравил с принятым решением, которое он глубоко уважает. Поздравлений от Верховного главнокомандующего я еще не получила... Ну, в конце концов, я - только командир взвода", - написала военная.

Чорновол также поблагодарила ЦИК за "государственническую позицию" и осудила тех, кто, по ее словам, "уклоняется от службы, прикрываясь политическими лозунгами". Она подчеркнула, что своим примером стремится показать - выбирает не парламент, а армию.

Напомним, Центральная избирательная комиссия признала Татьяну Чорновол избранной народным депутатом Украины. Она заняла место Андрея Парубия, которого убили во Львове 30 августа.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Топ комментарии
+44
Честь, повага і любов Тетяні Чорновол.🫡❤️‍🔥🫂
10.10.2025 11:35 Ответить
+37
Уявили, щоб Коля Котлєта, бужанський чи Юзік відмовилися від мандату і пішли на фронт?
10.10.2025 11:38 Ответить
+24
Тетяна на фронті, а бугай єрмак шкодить у тилу!
10.10.2025 11:39 Ответить
Честь, повага і любов Тетяні Чорновол.🫡❤️‍🔥🫂
10.10.2025 11:35 Ответить
Вова *********, ось тобі приклад від жінки для наслідування. Залиши ти , Вова, це президентсво, яке вже тебе тяготить, йди на ТЦК, бери в руки автомат і на передову до Тетяни Чорновол. Щоб тобі не тикали, що ти чотирикраптний ухилянт. Вова, будь мужчиною!
10.10.2025 12:10 Ответить
Пам'ятаю як її хейтили у 14 році за дії на Майдані. Але вона залишилась вірною та послідовною захисницею України.
10.10.2025 12:57 Ответить
Особисто з нею знайомий.Йшли разом на Межигір'я.Там беркутів було як мух,нас було осіб 30.Вона дійсно безбашенна,не боїться нічого.
10.10.2025 13:04 Ответить
Уявили, щоб Коля Котлєта, бужанський чи Юзік відмовилися від мандату і пішли на фронт?
10.10.2025 11:38 Ответить
Бо це представниця "Європейської солідарності", а не якась там "корабельна сосна" зі "слуг урода".
П.С. А що, Коля Каклєта хіба не на фронті? Я ж бачив фотки...

10.10.2025 11:56 Ответить
Це він на південному фланзі оборони?
10.10.2025 13:00 Ответить
Тетяна на фронті, а бугай єрмак шкодить у тилу!
10.10.2025 11:39 Ответить
Достойне рішення.
10.10.2025 11:46 Ответить
Тетяно, бережи себе, ти потрібна Україні!!!
10.10.2025 11:46 Ответить
Респект!
10.10.2025 11:46 Ответить
..ну якщо опозиція гімно.... то як Ви назвете зелених? Чи є назва підходяща?
10.10.2025 12:15 Ответить
Для них зелені - то цвіт нації. Їхньої.
10.10.2025 13:02 Ответить
І що тепер робити заброньованим лайнометам-хвойдам ОПи? 😯
Вони вже стояли на низькому старті, щоб почати лити лайно на Тетяну, яка б пішла у Верховну Раду, щоб наглядати там за зеленоригами.
"Кинула своїх побратимів заради теплого крісла в Раді!!!".
10.10.2025 11:58 Ответить
Безмозглу\та що депутатка\ забери з собою.
10.10.2025 12:04 Ответить
Честь маю,пані Тетяно.
10.10.2025 12:05 Ответить
Повага. В тераріумі важко знаходитись нормальній людині.
10.10.2025 12:09 Ответить
достойний вчинок достойної людини.... не уявляю, щоб Тетяна вчинила інакше...
10.10.2025 12:10 Ответить
Татьяна Черновол має більше мужності, ніж...
10.10.2025 12:10 Ответить
Чорноволи воюють, Безуглі керують...
10.10.2025 12:21 Ответить
"БЕЗМОЗГУ" .яка дві години всіма частинами тіла стукала в двері у ВЗРаді .не розуміючи, тупе й "безмозге" .що коли не відкривають.то Ти там накуй даром не потрібна.як і її протиже веніславського теж відправити із лопатами,для виконання робіт .по копанню окопів для захисників України...
10.10.2025 13:00 Ответить
Додатковий нюанс, за який посестричка Тетяна не сказала - до вас, цивільних, повертатися - частково огидно (а в ВР то взагалі треш), частково ми не схожі на вас, нам нема за що з вами розмовляти.
Наше життя тут. Серед своїх. На війні.
10.10.2025 12:21 Ответить
Хороший математик не завжди хороший сантехнік.
10.10.2025 12:34 Ответить
Дуже неправильно, зараз у ВР дефіцит паиріотів
10.10.2025 12:32 Ответить
ваша правда. але вчинок Тетяни Чорновіл заслуговує поваги до Жінки з Великої Літери.
10.10.2025 12:48 Ответить
Жінка з Великої Літери.
10.10.2025 12:40 Ответить
От дурепа! А могла б "вибрати батальйон Юзіка". Здобула б собі славу і повагу, як один хоробрий до незламності парень з одного народу... Ну, що ж, усі розумні зараз в шобл партії Слуга уро, тобто, народа, а таким, як Тетяна серед розумних не місце, нехай собі воює, хоч там з неї користі ніякої, усі ж у всьому світі знають, що перемоги й потужні досягнення на війні - то завдяки й тільки, без винятків, генію нашого лідора і отца нації. А такі, як Тетяна - то так, для масовки, вдома не сидиться.
10.10.2025 13:00 Ответить
 
 