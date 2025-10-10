Татьяна Чорновол отказалась от депутатского мандата: "Я приняла решение - продолжить службу на линии боевого столкновения"
Народный депутат VIII созыва Татьяна Чорновол заявила, что не планирует возвращаться в парламент и продолжит службу в Вооруженных силах Украины.
Об этом она сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Накануне Центральная избирательная комиссия продлила для Чорновол на год срок подачи документов для регистрации народным депутатом. Она сказала, что сама обратилась в ЦИК с просьбой предоставить отсрочку, поскольку хочет оставаться на фронте.
"Я приняла решение - продолжить службу на линии боевого соприкосновения. Петр Порошенко уже меня поздравил с принятым решением, которое он глубоко уважает. Поздравлений от Верховного главнокомандующего я еще не получила... Ну, в конце концов, я - только командир взвода", - написала военная.
Чорновол также поблагодарила ЦИК за "государственническую позицию" и осудила тех, кто, по ее словам, "уклоняется от службы, прикрываясь политическими лозунгами". Она подчеркнула, что своим примером стремится показать - выбирает не парламент, а армию.
Напомним, Центральная избирательная комиссия признала Татьяну Чорновол избранной народным депутатом Украины. Она заняла место Андрея Парубия, которого убили во Львове 30 августа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
П.С. А що, Коля Каклєта хіба не на фронті? Я ж бачив фотки...
Вони вже стояли на низькому старті, щоб почати лити лайно на Тетяну, яка б пішла у Верховну Раду, щоб наглядати там за зеленоригами.
"Кинула своїх побратимів заради теплого крісла в Раді!!!".
Наше життя тут. Серед своїх. На війні.
шоблпартії Слуга уро, тобто, народа, а таким, як Тетяна серед розумних не місце, нехай собі воює, хоч там з неї користі ніякої, усі ж у всьому світі знають, що перемоги й потужні досягнення на війні - то завдяки й тільки, без винятків, генію нашого лідора і отца нації. А такі, як Тетяна - то так, для масовки, вдома не сидиться.